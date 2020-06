Den danske sangerinde Medina er blevet gift med sin forlovede, Malo Chapsal.

Det bekræfter popdronningens manager, Thomas Børresen, overfor B.T.

Parret blev lørdag viet på rådhuset, oplyser han.

37-årige Medina Danielle Oona Valbak og den 10 år yngre Malo Chapsal har kendt hinanden i flere år, har hun tidligere fortalt i en såkaldt spørgerunde på Instagram, hvor hun samtidig afslørede, at turtelduerne fandt sammen til hendes bedste veninde Brigitta Comets bryllup i marts 2018.

»Vi har kendt hinanden i rigtig mange år. Det var bare først der, det skete,« fortalte hun og fortsatte:

»Og det var det helt rigtige. Alt har en tid.«

Efter ét år som kærester blev parret forlovet. Det annoncerede hun på Instagram med en video, hvor parret ømt kysser hinanden, og hun viser en gigantisk diamantring frem.

'One year down... A lifetime to go,' skrev Medina, der altså lørdag slog hul på den 'livstid' ved at sige ja til sin forlovede - nu ægtemand - på rådhuset.

Medina har tidligere brugt ordet 'perfekt', når hun skulle beskrive Malo Chapsal, som ifølge popsangeren er den helt rigtige mand for hende.

»Han giver mig tryghed og ro og fred til at være mig og gøre mine mærkelige cirkus-agtige ting. Han bakker mig op og siger mig imod. Og så er han ikke in it for the fame. Det har jeg prøvet med nogle andre, men det behov har han ikke, og det er så dejligt, for ham og mig, det er min private ting,« sagde hun i januar et interview med Fit Living.

Selvom det er Medinas første ægteskab, så har sangerinden tidligere været tæt på, da hun fik ring på sin og ekskæresten, modellen Sebastian Bauis kærlighed. De gik dog fra hinanden i 2017, inden de nåede at blive gift.

Nu hvor Medina og Malo Chapsal har fået papir på hinanden, kan de næste store drømme meget muligt inkludere familieforøgelse. I hvert fald svarede sangerinden i september sidste år, da Alt for Damerne spurgte, hvad den ambitiøse stjerne skulle nå at prøve, inden hun dør:

»Jeg har prøvet alt næsten. Så måske noget så eksotisk som at lave en familie. Så det bliver næste skridt.«