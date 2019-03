Sangerinden Medina er blevet forlovet med sin kæreste, den 10 år yngre Malo Chapsal, som hun for første gang viste frem for lidt under et år siden.

Det bekræfter Medinas manager, Thomas Børresen, over for B.T.

Medina har selv hintet nyheden på sin Instagram-profil, hvor hun har delt en video af hende og kæresten, der kysser hinanden.

I samme video viser Medina det, der ligner en forholdsvis stor forlovelsesring.

Vis dette opslag på Instagram One year down... A lifetime to go. Et opslag delt af MEDINA (@officialmedinamusic) den 25. Mar, 2019 kl. 1.27 PDT

'One year down... A lifetime to go,' skriver Medina i opslaget.

Siden er det væltet ind med lykønskninger fra fans og venner af Medina.

Blandt andet skuespiller Laura Christensen, der skriver 'tillykke smukke', mens skuespiller og model Sus Wilkins ikke kan skjule sin begejstring med en hilsen i capslock:

'JEG ER SÅÅÅÅÅ GLAAAAAD', skriver Sus Wilkins, der også selv for ikke længe siden meldte en forlovelse ud.

36-årige Medina stod offentligt frem med sin 10 år yngre kæreste i juni sidste år, hvor hun delte et billede af de to, der kyssede hinanden. På samme tid delte Malo Chapsal også samme billede af de to sammen, og siden har der bestemt ikke været mangel på offentlige kærlighedserklæringer på Instagram fra det glade par.

Ifølge Se og Hør mødte parret angiveligt hinanden til deres fælles ven Brigitta Comets bryllup, og netop Brigitta Comet har da også sendt en hær af hjerte-emojis i retning af Medinas Instagram-opslag.

Forlovelsen med Marlo Chapsal kommer i kølvandet på en lang række forliste forhold for Medina. I 2017 brød hun med modellen Sebastian Baui Lund, som hun dengang var forlovet med. Tidligere har Medina også dannet par med modellen Mikkel Gregers Jensen, designeren Frederik Bagger og sangeren Christopher, der også selv sidste år meldte ud, at han skal giftes med sin kæreste, modellen Cecilie Haugaard.

Manager Thomas Børresen oplyser til B.T. at han ikke ved, hvornår Medina og Marlo Chapsals bryllup skal stå.