For tre måneder siden fandt den danske sangerinde Medina en fremmed person i sit hjem. En kvinde, som havde hendes tøj på og lå i hendes seng.

Det er ikke første gang, at Medina har set sin stalker i øjnene, og det er heller ikke hendes første stalker.

Hun har tidligere gennemlevet et lignende mareridt på grund af en psykisk syg mand, som i flere år havde forfulgt, chikaneret og overvåget hende.

Siden i sommer har sangerinden oplevet flere lignende hændelser med kvinden, men Medina holder fast i ønsket om ikke at lade sig knække.

»Jeg har ikke noget valg. Hvis jeg ikke er stærk, falder jeg jo bare fra hinanden. Jeg har også ting, jeg ønsker for mig selv i mit liv,« siger hun til TV 2.

Selvom Medina flere gange i sin karriere har oplevet grænseoverskridende og utryghedsskabende indgreb i sit privatliv, så var hændelsen i sommer anderledes.

Medina havde været på ferie i spanske Marbella med sin forlovede i nogle uger, og da de kommer tilbage til huset i Charlottenlund, ser hun med det samme, at noget er galt.

I husets have ligger flere af hendes ting i en rundkreds. Indenfor er kunsten på væggene pillet ned, og i soveværelset står hendes seng ikke tom og venter på hende.

Det gør en fremmed, udenlandsk kvinde i stedet. Hun ligger med Medinas tøj på og med hendes computer på skødet.

Kvinden, som Medina med det samme genkendte som hendes stalker gennem flere år, havde været i huset i adskillige timer.

Hun havde puttet sin egen mad i Medinas køleskab og lagt sig behageligt i hendes seng.

Politiet kom efter 20 minutter og håndterede situationen, og kvinden fik et tilhold. Men det skulle vise sig, at stalkeren ville fortsætte sin chikane i dagene efter.

Den danske sangerinde Medina har tidligere gennemlevet et lignende mareridt på grund af en mandlig stalker.

Ringede på dørtelefonen i seks timer

I 2015 var Medina i Københavns Byret i en retssag mod den mand, som i flere år havde chikaneret hende. Han blev kendt skyldig i fire ud af fem anklager.

»Jeg føler mig jo truet, når han opsøger mig i mit hjem. Og jeg forstår ikke, hvad det er, han vil mig. Han har stået i seks timer i regnvejr og ringet på min dørtelefon, så jeg til sidst måtte have den koblet fra,« fortalte Medina dengang til HER&NU.

Dengang hun boede i en lejlighed på 7. sal oplevede hun også, at fremmede overvågede hende med en drone udenfor hendes vindue.

I andre tilfælde er hendes hunde pludselig begyndt at knurre af nogen på den anden side af hoveddøren.

De mange ubehagelige hændelser har sat sig i Medina. Hun fortæller til TV 2, at hun næsten hver nat vågner og er bange for, at en fremmed står udenfor hendes hjem