Sangeren Zayn Malik, der fik sit gennembrud i boybandet One Direction, er havnet i noget af en kattepine.

Hans svigermor, Hollywood-fruen Yolanda Hadid, har nemlig anklaget stjernen for vold. Og selvom Zayn Malik på sin Twitter hævdede, at sagen var privat, har den altså fundet vej til offentlighedens søgelys.

Ifølge dokumenter, TMZ er i besiddelse af, skulle han være anklaget for fire tilfælde af chikane – og i de officielle dokumenter fremgår det, at han har erkendt sig skyldig i en enkelt af anklagerne.

Skal man tro dokumenter fra amerikanske medier, skulle optøjerne have fundet sted 29. september. Her kom Zayn Malik og Yolanda Hadid efter sigende op at toppes. Blandt andet skulle han have kaldt sin svigermor en »forbandet hollandsk luder« og i samme omgang havde beordret hende til at holde sig væk fra hans og Gigi Hadids fælles datter, Khai.

Yolanda Hadid sammen med datteren, supermodellen Gigi Hadid. Foto: Daniel LEAL-OLIVAS Vis mere Yolanda Hadid sammen med datteren, supermodellen Gigi Hadid. Foto: Daniel LEAL-OLIVAS

Angiveligt skulle sangeren have skubbet sin svigermor ind i en kommode, hvilket forårsagede fysisk smerte og mentale kvaler for den 57-årige Yolanda Hadid.

Zayn Malik nægter dog, at der har været nogen som helst fysisk kontakt under skænderiet.

Ifølge TMZ er popstjernen blevet idømt en bøde og 90 dages betinget fængsel for hvert af de fire tilfælde – i alt 360 dage. Han må derudover ikke tage kontakt til Yolanda Hadid.

Desuden skal han deltage i et kursus om håndtering af vrede og et program for vold i hjemmet.

Er alle betingelserne opfyldt efter de første seks måneder, kan dommen ophæves.

Zayn Malik og Gigi Hadid blev i september sidste år forældre til datteren Khai. Ingen af dem har kommenteret, hvorvidt de stadig danner par, men ifølge TMZ skulle de være gået fra hinanden efter hændelsen.