Ifølge flere amerikanske medier er en ny Hollywood-baby kommet til verden.

Det amerikanske medie TMZ kan således berette, at 'Game of Thrones'-stjernen Sophie Turner og 'Jonas Brothers'-sangeren Joe Jonas er blevet forældre til en lille pige.

Også medierne US Weekly og Mirror skriver om den glædelige nyhed.

Der gik en håndfuld måneder, før offentligheden fik bekræftet, at Sophie Turner var gravid. Det skete først i maj, da hun offentligt viste sin babybule.

Graviditeten ønskede parret angiveligt at holde hemmelig.

Og nu, et par måneder senere, har fødslen fundet sted, lyder det.

TMZ skriver, at Sophie Turner fødte onsdag i sidste uge på et hospital i Los Angeles. Det var også i Los Angeles, at Sophie Turner for ganske nylig blev set højgravid.

Hverken Sophie Turner eller Joe Jonas har kommenteret familieforøgelsen endnu.

Parret blev gift sidste år. De blev forlovet i 2017 efter at have været sammen i et år.

Sophie Turner er mest kendt for sin rolle som Sansa Stark i den verdenskendte serie 'Game of Thrones'. En rolle, hun har høstet stor anerkendelse for, hvilket også har kastet flere priser og nomineringer af sig.

Den seks år ældre Joe Jonas blev kendt, da han sammen med sine brødre dannede den musikalske trio 'Jonas Brothers' i 2005.

Bandet gik i opløsning i 2013, men fandt sammen igen i 2019.