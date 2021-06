Den yderst omdebatterede skuespiller Armie Hammer har angiveligt indlagt sig selv på en klinik for sexafhængige.

Det skriver flere amerikanske medier, der dog alle kun har fået indlæggelsen bekræftet af anonyme kilder.

Et af medierne, der angiveligt har fået indlæggelsen bekræftet af tre kilder tæt på Armie Hammer, er det amerikanske magasin Vanity Fair.

Ifølge mediet forlod den 34-årige skuespiller sin residens på Caymanøerne 31. maj for at tjekke ind på en klinik nær Orlando i Florida.

Armie Hammer. Foto: DANNY MOLOSHOK Vis mere Armie Hammer. Foto: DANNY MOLOSHOK

Armie Hammer skal efter sigende have kontaktet sin ekskone, Elizabeth Chambers, forinden, og hun – og deres to børn – skal angiveligt have afleveret ham på klinikken.

»Han rakte ud til sin Chambers og bad hende om hjælp i slutningen af maj og sagde til hende, at han var klar til at få behandling,« skal en af kilderne have fortalt til Vanity Fair.

Hverken Elizabeth Chambers, Armie Hammer eller skuespillerens bagland har kommenteret den angivelige indlæggelse.

En indlæggelse, der altså sker, efter Hammer i månedsvis er blevet ramt af den ene skandale efter den anden.

Så lykkelige så de ud, Armie Hammer og hans hustru Elizabeth Chambers, da de stadig var gift. Foto: Chris Delmas Vis mere Så lykkelige så de ud, Armie Hammer og hans hustru Elizabeth Chambers, da de stadig var gift. Foto: Chris Delmas

Armie Hammer blev skilt fra Elizabeth Chambers i juli 2020 efter ti års ægteskab.

Kort efter begyndte skeletterne at vælte ud af skabet.

Først kom det frem, at skilsmissen angiveligt blev aktuel, fordi Armie Hammer ved en fejl kom til at sende sin daværende hustru en række beskeder, der var tiltænkt hans elskerinde.

Og i januar begyndte den rigtige lavine så at rulle, da en Instagram-bruger ved navn House of Effie valgte at dele en række screenshots, som Armie Hammer angiveligt skal have sendt til hende og flere andre kvinder i årene mellem 2016 og 2020.

Dette billede skal Armie Hammer angiveligt have sendt til en kvinde, mens han stadig var gift. Vis mere Dette billede skal Armie Hammer angiveligt have sendt til en kvinde, mens han stadig var gift.

I beskederne fremstår afsenderen, der altså efter sigende er Armie Hammer, blandt andet som en person, der har kannibalistiske tendenser.

»Jeg vil brændemærke dig. Tatovere dig. Barbere dit hoved og beholde håret hos mig. Skære et stykke af din hud og tvinge dig til at stege det til mig,« stod der i en af de sms'erne.

I kølvandet på skandalen trak Armie Hammer sig fra flere projekter – deriblandt serien 'The Offer' og den romantiske komedie 'Shotgun Wedding', hvor han skulle have spillet over for Jennifer Lopez.

Men her slutter historien bestemt ikke. Tværtimod. Faktisk blev tingene blot endnu værre for Armie.



Først stod tre af skuespillerens ekskærester nemlig frem og støttede op om House of Effies oplevelser ved at fortælle lignende historier fra deres forhold med skuespilleren, og dernæst blev Hammer officielt anklaget for voldtægt.

Armie Hammer i selskab med 'Effie', som siden har anklaget ham for voldtægt. Foto: Courtesy of Gloria Allred Vis mere Armie Hammer i selskab med 'Effie', som siden har anklaget ham for voldtægt. Foto: Courtesy of Gloria Allred

Anklageren er ingen anden end House of Effie, der altså fik lavinen til at rulle i første omgang.

Hun påstod på et pressemøde i marts i år, at Armie Hammer tilbage i foråret 2017 voldtog hende på et hotelværelse.

»Den 24. april 2017 voldtog Armie Hammer mig i fire timer i Los Angeles, mens han gentagende gange slog mit hoved ind i en væg, så jeg fik blå mærker i ansigtet,« sagde kvinden på pressemødet og fortsatte:

»Han begik også andre former for vold mod mig, som jeg ikke gav samtykke til. Jeg troede, at han ville slå mig ihjel«.



Armie Hammer har benægtet voldtægtsanklagen og sagde dengang følgende gennem sin advokat.



»Mr. Hammer har fra dag ét fastholdt, at alle hans interaktioner med Effie – og alle andre af hans seksuelle partnere for den sags skyld – har været med fuldstændig samtykke, diskuteret og i enighed på forhånd, og gensidigt deltagende. Effies opmærksomhedssøgende og uovervejede retlige forsøg vil kun gøre det sværere for rigtige ofre for seksuel vold at opnå den retfærdighed, de fortjener«.