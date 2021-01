'Har du penge, så kan du få, men har du ingen, så må du gå.'

Sådan lyder det i den gode gamle danske børnesang 'Der bor en bager', og noget tyder på, at sangteksten er nået hele vejen til Los Angeles i USA.

I hvert fald beretter flere amerikanske medier – deriblandt Variety – i denne uge, at en lang række rige og indflydelsesrige personer i underholdningsbranchen har forsøgt – og i flere tilfælde lykkedes med – at udnytte deres status og penge til at komme foran i køen til en coronavaccine.

Variety har blandt andet talt med en praktiserende neurolog fra Beverly Hills, som bekræfter, at han har modtaget flere henvendelser fra desperate kendisser og underholdningskanoner, som har tilbudt at betale op mod 10.000 dollar – 61.000 kroner – for vaccinen.

Arnold Schwarzenegger og Harrison Ford er nogle af de Hollywoodstjerner, der har fået coronavaccinen på helt korrekt vis, da de er i aldersgruppen over 65 år. Vis mere Arnold Schwarzenegger og Harrison Ford er nogle af de Hollywoodstjerner, der har fået coronavaccinen på helt korrekt vis, da de er i aldersgruppen over 65 år.

»Vi er blevet tilbudt bestikkelse. Vi har set folk flyve med deres privatfly til andre lokationer for at få vaccinen, og vi har sågar set folk, der kortvarigt har forsøgt at blive ansat som sundhedsmedarbejder, så de er kvalificeret til en tidlig vaccine,« siger lægen ved navn Robert Huizenga og bekræfter, at flere af henvendelserne kommer fra underholdningsindustrien.

Robert Huizenga nævner ikke nogen navne, men ifølge Fox News er der blandt andet forlydender om, at filmmogulen Irving Azoff skal have anskaffet sig flere doser af vaccinen, som han har delt med sine nærmeste venner og bekendte.

Irving Azoff, som er 73 år og dermed selv er kvalificeret til vaccinen ifølge lovgivningen i filmbyen, har ikke udtalt sig om anklagen, men bekræfter til de amerikanske medier, at han har fået vaccinen.

»Jeg er en 73 år gammel kræftoverlever. Jeg fik for nylig fjernet en del af min tarm. Så ja, sgu! Jeg har fået vaccinen og er glad for det,« siger han uden altså at kommentere rygterne om, hvorvidt han har købt sig til flere doser.

Underholdningsmogulen Irving Azoff bliver anklaget for at have anskaffet sig adskillige doser af vaccinen, som han har givet videre til sine nærmeste. Foto: MARK RALSTON Vis mere Underholdningsmogulen Irving Azoff bliver anklaget for at have anskaffet sig adskillige doser af vaccinen, som han har givet videre til sine nærmeste. Foto: MARK RALSTON

Også Beverly Hills-lægen Dr. Ehsan Ali, som blandt andet har Justin Bieber og Ariana Grande som faste klienter, har tidligere fortalt til Los Angeles Times, at hans klinik bliver kimet ned af kendisser, der gerne vil have vaccinen.

»Vi får op mod hundrede opkald hver eneste dag. Det her er første gang, at jeg ikke har været i stand til at give mine patienter, hvad de gerne vil have.«

Det er UCLA, der står for vaccineudrulningen i Los Angeles, og de afviser, at man kan købe sig til en vaccine – uanset hvem man er.

»Filantropisk støtte er ikke et kriterium i forhold til, om du er kandidat til vaccinen, og der er ingen måder, hvorpå man kan omgå vaccineprioriteringen,« siger en talsperson fra UCLA til Variety.

Læge afviser beskyldninger

Ifølge mediet er det i Californien ikke ulovligt selv at anskaffe sig vaccinen, før det officielt er ens tur til at få den, men hele sagen har alligevel forarget på det etiske plan.

Ifølge kritikerne sætter metoden nemlig en tyk streg under den i forvejen store kløft, der er mellem de rige og de mindre velhavende i landet, hvor de førstnævnte generelt har langt større mulighed for at blive behandlet for sygdomme.

Der skal angiveligt være tale om, at neurokirurgen Dr. Robert Bray fra Newport Beach i Californien er en af de ledende læger, der har anbefalet flere 'betydningsfulde personer' til at få vaccinen før tid.

Lægen bekræfter, at han er blevet kontaktet af adskillige kendte ansigter i underholdningsindustrien, men han afviser dog, at han skal have sørget for, at de kunne få vaccinen.

Ifølge amerikanske medier er Los Angeles County en af de stater med den laveste immunitet, og derfor er mange beboere desperate efter at få vaccinen, som i Californien indtil videre kun gives til sundhedsmedarbejdere og folk over 65 år.

Men selvom visse Hollywood-stjerner altså forsøger at springe køen over for at få fingrene i vaccinen, så er der andre, som venter på deres tur ligesom helt 'almindelige' mennesker.

For eksempel beretter Variety, at den 78-årige skuespiller Harrison Ford forleden stod i kø i over to timer for at få vaccinen på det kommunale college El Camino Community College, mens også den 73-årige skuespiller og tidligere guvernør Arnold Schwarzenegger har fortalt om en lignende køoplevelse, da han fik sin vaccine.