Ifølge flere amerikanske medier har et tæt venskab udviklet sig til følelser hos den ældste af de berømte Kardashian-søstre.

Det er angiveligt 41-årige Kourtney Kardashian, som ikke længere er single.

For ifølge medierne Entertainment Tonight, E! Online og People danner hun nu par med musikeren Travis Barker.

Sidstnævnte medie har desuden talt med en unavngiven kilde tæt på begge parter.

Rapper Machine Gun Kelly og musiker Travis Barker ved American Music Awards i 2020.

»Han har syntes om hende gennem længere tid, og hun blev mere og mere åben for det. Han er en god fyr og en god far. Hendes familie og venner synes alle godt om ham, og deres børn har det godt sammen, hvilket er sødt,« siger kilden.

Fra 2006 til 2015 var Kourtney Kardashian gift med Scott Disick, med hvem hun har tre børn på 11, 8 og 6 år.

Barker selv har to børn samt et bonusbarn fra tidligere forhold.

Hverken Kardashian eller Barker har reageret på rygterne om romancen, men angiveligt skulle de have dannet par i et par måneder.

Kourtney Kardashian.

45-årige Travis Barker er kendt som trommeslager i rockbandet 'Blink-182', som hittede stort i slut 90'erne og start 00'erne. Særligt hittet 'All The Small Things' opnåede stor succes og fik en sjetteplads på Billboard-listen i 2000.

Bandet eksisterer stadig og udkom senest i 2019 med albummet 'Nine'.

Kourtney Kardashian kom sammen med sine Kardashian-søstre på manges læber i 2007, da realityprogrammet 'Keeping Up With the Kardashians' sendte for første gang.

Siden har hun opnået stor popularitet og er et respekteret navn i modeindustrien.