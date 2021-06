Flere amerikanske medier beretter, at Tristan Thompson og Khloe Kardashian er gået hvert til sit.

Det sker efter, at Tristan Thompson angiveligt – endnu en gang – har været den yngste Kardashian-søster utro.

Det skriver blandt andre Page Six og TMZ, der melder, at flere anonyme kilder tæt på parret bekræfter bruddet.

Basketballspilleren og reality-dronningen skulle ifølge medierne være gået hver til sit kort tid efter, at rygterne om Tristan Thompson og modellen Sydney Chase begyndte at florere for en måneds tid siden.

Tristan Thompson i sit rette element, som spiller nummer 13 på Boston Celtics hold. Foto Maddie Malhotra/Getty Images.

Disse rygter blev bekræftet af modellen selv på hendes TikTok-kanal og i en podcast. Noget du kan læse mere om her.

Nyheden om bruddet kommer kun få dage efter, at Daily Mail kunne berette om en yderest besynderlig handling fra Tristan Thompson.

Mediet var blevet bekendt med billedmateriale af Tristan Thompson til en fødselsdagsfest i Bel Air Mansion.

Her skulle basketballstjernen angiveligt være gået ind i et soveværelse med tre kvinder og først 30 minutter senere være kommet tilbage til festen.

Det er ikke de eneste gange, Tristan Thompson har skabt opmærksomhed ved at være lidt for glad for det andet køn.

Under Khloe Kardashians graviditet begyndte rygterne at florere om, at han skulle have været hende utro op til flere gange med flere forskellige kvinder.

Hvilket blev bekræftet, da han på overvågningsbilleder blev fanget i at kysse med to kvinder på en bar i New York. Det skete bare to dage før Kardashian fødte deres fælles datter.

Året efter var den gal igen, da Tristan Thompson var utro med Khloe Kardashains lillesøster Kylie Jenners daværende bedste veninde, Jordyn Woods.

Hele familien Kardashians samlet.

Dengang frøs familien Jordyn Woods ud af familien, mens Tristan Thompson forblev inde i varmen.

Nu er hans chancer efter sigende opbrugt, men medierne melder om, at der stadig er god stemning mellem stjerneparret til trods for, hvad der er sket.

36-årige Kardashian og 30-årige Thompson har sammen datteren True på tre år.