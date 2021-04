Der er kærlighed i luften hos kendisdatteren Sofia Richie.

Den 22-årige model, som er datter af musiklegenden Lionel Richie, har nemlig angiveligt fået sig en ny kæreste.

Ifølge adskillige amerikanske medier – heriblandt Page Six og Entertainment News – er det Elliot Grainge, der har stjålet Sofia Richies hjerte.

Elliot Grainge er søn af Lucian Grainge, som er direktør for 'Universal Music Group', og er selv en høj herre indenfor musikbranchen.

Lionel Richie (midten) og hans datter, Sofia Richie. Foto: VALERIE MACON Vis mere Lionel Richie (midten) og hans datter, Sofia Richie. Foto: VALERIE MACON

Den 27-årige står blandt andet bag produktionen af rapperen Tekashi 6ix9ine’s albums.

Både Page Six og Entertainment News har forsøgt at få en kommentar fra Sofia Richie og Elliot Grainge, men ingen af parterne er vendt tilbage på mediernes henvendelser.

Sofia Richie delte dog i slutningen af marts et billede på Instagram, hvor hun står sammen med Lucian Grainge.

Billedet kan ses herunder (artiklen fortsætter under opslaget):

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Sofia Richie (@sofiarichie)

Page Six har talt med en kilde tæt på Sofia Richie, som angiveligt bekræfter, at hun danner par med Elliott Grainge.

Ifølge kilden har parret mødt hinanden gennem Sofia Richies bror, Miles, som er venner med Elliott Grainge.

Sofia Richie har tidligere dannet par med 37-årige Scott Disick, som tidligere har været gift med Kourtney Kardashian.

Sofia Richie og Scott Disick nåede at danne par i næsten tre år, men gik fra hinanden i foråret 2020 – angiveligt som følge af Scott Disicks alkoholmisbrug, mens der ligeledes gik rygter om, at han havde været Sofia Richie utro.

Sofia Richie har tidligere dannet par med Scott Disick. Foto: Zak BENNETT Vis mere Sofia Richie har tidligere dannet par med Scott Disick. Foto: Zak BENNETT

Scott Disick har desuden udtalt, at hans forhold til ekskonen Kourtney Kardashian, som han har tre børn med, var medvirkende til bruddet.

Det gjorde han i et nyligt afsnit af realityserien 'Keeping Up With the Kardashians', hvor han sagde følgende:

»Jeg følte, at hun forsøgte at skubbe Kourtney ud af mit liv, så jeg sagde til hende, at det vigtigste i mit liv er mine børn, for det er den eneste familie, jeg har, men hun sagde, at hun ikke ville dele mig med Kourtney, og så gav hun mig bogstaveligt talt et ultimatum.«

Ligesom Sofia Richie har Scott Disick også fundet kærligheden på ny efter bruddet.

Han danner i dag par med skuespillerinden Amelia Hamlin, der er datter af kendisparret Harry Hamlin og Lisa Rinna.