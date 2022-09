Lyt til artiklen

Johnny Depp dater angiveligt Joelle Rich, advokaten, der repræsenterede ham i hans britiske injurieretssag mod The Sun.

Det skriver flere udenlandske medier, herunder PageSix, der desuden kan berette, at advokaten gennemgår en skilsmisse, som muligvis endnu ikke er helt afsluttet.

Tidligere på året, da skuespilleren gennemgik en seks uger lang retssag mod sin ekskone Amber Heard, brød der ellers rygter ud om, at han skulle have et forhold til sin advokat i sagen, Camille Vasquez.

Spekulationerne som Camille Vasquez dengang kaldte både 'skuffende' og 'sexistiske', blev dog hurtigt skudt ned.

Joelle Rich ses her med Johnny Depp, da hun besøgte retssalen i Virginia under Depps sag mod Heard i maj 2022. Foto: Steve Helber Vis mere Joelle Rich ses her med Johnny Depp, da hun besøgte retssalen i Virginia under Depps sag mod Heard i maj 2022. Foto: Steve Helber

I stedet er det angiveligt Joelle Rich, der er løbet med stjernens hjerte.

Hun repræsenterede Johnny Depp tilbage i 2020, da han anlagde en injuriesag mod det britiske medie The Sun som endte med at vinde sagen.

Sagen tog afsæt i en klumme, Amber Heard i 2018 udgav i The Washington Post, der indeholdt påstande om hustruvold, alkoholisme og stofmisbrug – for selv om hun ikke nævnte eksmanden ved navn, valgte The Sun at kalde ham 'hustrumishandler' på forsiden.



Joelle Rich var altså ikke tilknyttet den betændte retssag mod Amber Heard, men var ifølge US Weekly flere gange til stedet i retssalen i Virginia for at 'vise sin støtte' til den Oscar-nominerede skuespiller.

Hvornår, Johnny Depp og Joelle Rich slog pjalterne sammen, er endnu uvist.