'Jackass'-stjernen Bam Margera kæmper med et misbrug, der har isoleret ham fra både familie og venner, men nu ser det ud til, at tingene kan blive bedre for stjernen.

Efter en weekend, hvor hans opførsel på sociale medier fik folk til at frygte for hans liv, skal han nu være på vej til en afvænningsklinik for at få hjælp, skriver amerikanske medier.

Og det er tilsyneladende ingen ringere end den verdensberømte talkshowvært Dr. Phil, der har fået Margera på ret køl.

De to snakkede mandag sammen i tre timer for rullende kameraer, og efterfølgende var det en opløftet Bam Margera, der frivilligt tog af sted fra studiet i Los Angeles for at lade sig indlægge, skriver TMZ.

Tv-stjernen vakte i weekenden stor bekymring, efter han i en række videoer på Instagram opførte sig manisk, og langede ud efter både sin forlovede og sin mor, April Margera, der er kendt fra både 'Jackass' og serien 'Viva La Bam'.

Hun siger ifølge TMZ, at familien snart ikke kan klare mere hvad angår hans mentale problemer. Han har nemlig kæmpet med alkoholisme i årevis, og har flere gange været på afvænning uden varige resultater.

I januar måned blev han endnu engang indlagt, men forlod rehabiliteringscenteret efter få dage, for at klare problemerne på egen hånd.

Denne gang skal det imidlertid være lykkedes Dr. Phil at overbevise ham om, at han ikke kan klare det alene, og både hans forlovede og April Margera medvirkede i seancen, som efter planen skal vises på amerikansk tv på et senere tidspunkt.