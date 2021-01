Skuespiller Elliot Page og den seks år yngre Emma Portner har valgt at gå hver til sit.

I en fælles erklæring til amerikanske medier bekræfter begge parter, at de skal skilles.

Heri lyder det også, at parret har været sepereret siden sommer.

»Efter mange tanker og overvejelser har vi taget den vanskelige beslutning at lade os skille oven på vores seperation i sommer.«

Elliot Page og Emma Portner. Foto: CHRIS DELMAS

»Vi har den dybeste respekt for hinanden og forbliver tætte venner,« skriver parret i erklæringen ifølge medierne.

Ifølge People og TMZ er det Page, der er kendt for sin rolle i filmen 'Juno', som tirsdag har indsendt skilsmissepapirerne til Manhattan Supreme Court.

Parret har været sammen i adskillige år og blev gift i 2018.

Dengang var det dog ikke under navnet Elliot Page, at Hollywood-stjernen fik ring på fingeren.

For en måned siden delte Hollywood-stjernen nemlig en nyhed, der fik en del mediedækning.

På Instragram forklarede den 33-årig skuespiller, at han netop var sprunget ud som transkønnet, og at han havde skiftet navn fra Ellen Page til Elliot Page.

»Jeg føler mig heldig over at kunne skrive dette. Over at være her. At jeg er nået til dette sted i mit liv,« skrev han og sendte en stor tak til alle dem, som har støttet ham i processen.

Det fik også hustru og danseren Emma Portner til at reagere. Efterfølgende delte hun Elliots opslag på sin egen profil med ordene:

»Jeg er så stolt. Trans, queer og ikke-binære mennesker er en gave til denne verden. Jeg beder om tålmodighed og fred, men at I også deltager i den inderlige støtte af transkønnede hver eneste dag. Elliots eksistens er en gave i sig selv. Skin videre, søde E. Jeg elsker dig så højt.«

Men nu er parforholdet slut.

For tiden er Elliot Page aktuel med Netflix-serien 'The Umbrella Academy'. Derudover er han kendt for sine roller i 'Juno' og 'X-Men'.

Sågar blev han nomineret for en Oscar-statuette i 2008 for rollen i 'Juno'.