Hertuginde Kates søster, Pippa Middleton, er gravid.

Således venter hun nu sit andet barn sammen med sin mand James Matthews.

Det erfarer flere medier – herunder Page Six, People og Harpers Bazaar, men der er altså endnu ingen officiel udmelding fra parret.

Pippa Middleton og James Matthews har været gift siden 2017, og året efter fik de deres første barn, Arthur, sammen.

Nu kan hertuginde Kate og prins Harrys tre børn altså snart se frem til en ny fætter eller kusine. Om det bliver det eller det andet, vides endnu ikke, lige som det heller ikke berettes, hvornår den nye tilføjelse til familien kommer til verden.

Sikkert er det dog, at børnene nok skal få set rigeligt til hinanden, da familien Middleton har et stærkt familiebånd og et tæt sammenhold, og derfor ønsker de også at bo i nærheden af hinanden.

I dag bor Pippa Middleton og James Matthews i London, men de er angiveligt tæt på at købe en ejendom i området Berkshire, netop for at komme tættere på Kate og Pippas forældre.

På grund af coronapandemien er det i år ikke sikkert, at den ellers tætte familie kan fejre julen sammen. Prins William og Kate Middleton har tidligere luftet tanker om at holde jul for sig selv, og dronning Elizabeth har allerede aflyst sine planer om at invitere familien op i Sandringham-slottet.

Dronningen og prins Philip holder jul i Windsor-slottet uden sine nærmeste omkring sig. Det bliver derfor et opbrud med en årelang tradition, der går 33 år tilbage.