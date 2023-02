Lyt til artiklen

Alec Baldwin bliver sagsøgt af familien til Halyna Hutchins, efter at filmfotografen døde på optagelserne til westernfilmen 'Rust'.

Det skriver flere udenlandske medier, herunder Fox News, som beretter, at det er afdødes forældre og søster, der har valgt at lægge sag an mod den 64-årige skuespiller.

Dette søgsmål kommer i kølvandet af, at Alec Baldwin 31. januar officielt blev sigtet for uagtsomt manddrab af anklagemyndigheden i delstaten New Mexico, hvor tragedien fandt sted i oktober 2021.

Her var Alec Baldwin efter sigende uvidende om, at der var skarpladte patroner i den pistol, han skulle affyre i forbindelse med en scene, og endte med at affyre et skud, der ramte filmfotografen Halyna Hutchins – og som endte med at være dødeligt.

Halyna Hutchins blev 42 år. Hun mistede livet i oktober 2021, da hun i sit arbejde som filmfotograf på 'Rust' ved et uheld blev skuddræbt af hovedrolleindehaveren Alec Baldwin. Foto: SWEN STUDIOS

Det er ikke første gang, Halyna Hutchins' nærmeste har anlagt sag mod Alec Baldwin. Det gjorde filmfotografens enkemand, Matthew Hutchins, 15. februar 2022.

Retssagen hævdede, at Baldwin, som også var producer på filmen, og andre fra Rust'-holdet begik »et større brud« på sikkerheden på settet. Filmfotografens familie sagsøgte blandt andet. for bødeskadeerstatning og begravelses- og begravelsesudgifter.

5. oktober 2022 meddelte Matthew Hutchins dog, at der var blevet indgået et forlig – og faktisk blev enkemanden endda medproducer på 'Rust'.

Alec Baldwin har også gang i sit eget sagsanlæg mod fire af filmens med arbejdere, som han mener har fejlet i at sørge for sikkerheden på settet.

Foruden skuespilleren er medarbejderen, der havde ansvaret for rekvisitterne til filmen, Hannah Gutierrez-Reed, ligeledes tiltalt for uagtsomt manddrab.