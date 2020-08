Hollywoodstjernen Gerard Butler er angiveligt blevet single.

I hvert fald melder flere amerikanske medier såsom People og US Weekly, at den 50-årige skuespiller er gået fra sin kæreste, Morgan Brown.

De to har ellers dannet par on/off i mere end seks år.

Ifølge medierne, der citerer en kilde tæt på parret, så skyldes bruddet, at Gerard Butler ikke kunne 'falde til ro og forpligte sig 100 procent'.

Gerard Butler og Morgan Brown til 'Angel Has Fallen'-premieren i 2019. Foto: VALERIE MACON Vis mere Gerard Butler og Morgan Brown til 'Angel Has Fallen'-premieren i 2019. Foto: VALERIE MACON

Skuespilleren og Morgan Brown, der er ejendomsudvikler, blev kædet sammen for første gang tilbage i 2014, da de blev spottet kyssende på en strand i Malibu, Californien.

Forholdet har dog været en smule turbulent i alle årene.

For eksempel gik der i 2016 rygter om, at parret var gået fra hinanden, men otte måneder senere - i juli 2017 - blev de alligevel fotograferet sammen på en strand i Tulum, Mexico.

Blot tre måneder senere udtalte Gerard Butler dog, at han var single igen.

I august 2019 havde Butler og Brown så på ny fundet sammen. De troppede i hvert fald op sammen til premieren på hans film 'Angel Has Fallen', hvor de ivrigt kyssede foran kameraerne på den røde løber.

Morgan Brown var desuden Gerard Butlers date, da han deltog i årets Oscar-show, og så sent som den 3. august blev de spottet sammen på Venice Beach i Californien.

Men nu er kærligheden mellem dem altså angiveligt brast igen.

Det bliver spændende at se, om det for alvor er slut denne gang, eller om de endnu engang finder ud af, at de ikke kan undvære hinanden.

Ingen af parterne har endnu udtalt sig om bruddet.