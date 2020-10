Ellen DeGeneres er havnet i massiv modvind efter flere anklager om dårlige arbejdsforhold på talkshowet 'The Ellen DeGeneres Show', og nu flygter seerne ovenikøbet fra 18. sæson, som havde premiere i starten af september.

Det skriver flere internationale medier, herunder Variety, som er kommet i besiddelse af en rapport, der viser, at seertallene er faldet med 37 procent i forhold til sidste år.

Sagen om de dårlige arbejdsforhold begyndte at rulle i juli, hvor 10 tidligere ansatte og en nuværende ansat fortalte om mobning, forskelsbehandling og racisme på showet.

Anklagerne var dog ikke specifikt rettet mod værten, men nærmere tre producere. Ellen DeGeneres modtog dog alligevel kritik for manglede handling.

De tre producere er Ed Glavin, Mary Conelly og Andy Lassner, og de har selv været ude med en offentlig undskyldning:

»Vi er i sandhed knuste over og kede af at få at vide, at bare én person har haft en negativ oplevelse. Det er ikke dem, vi er, og ikke dem, vi stræber efter at være. Og det er ikke den mission, Ellen har lagt for os,« fortalte de til mediet Buzzfeed.

Ellen DeGeneres har også været ude og undskylde, og senest kom hun med en undskyldning, da den 18. sæson af det ellers populære talkshow havde premiere:

»Som du måske har hørt, var der i sommers beskyldninger om et giftigt arbejdsmiljø på vores show, og i den forbindelse lavede vi en undersøgelse. Jeg lærte, at der er sket ting her, der aldrig skulle være sket. Jeg tager det alvorligt, og jeg vil sige, at jeg er så ked af det på vegne af de mennesker, der er blevet berørt.«

»Jeg ved, at jeg er i en position med et privilegium og magt, og dermed følger et ansvar. Jeg tager ansvar for, hvad der sker på mit show,« fortalte tv-værten.