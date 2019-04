Verdensstjernen Britney Spears har angiveligt indlagt sig selv på en psykiatrisk afdeling.

Det skriver de amerikanske medier TMZ, Variety og People.

Britney Spears skal allerede have indlagt sig selv for en uge siden.

Det er hendes fars helbredsproblemer, der har ramt hende så hårdt, at hun har søgt om hjælp på en klinik.

Indlæggelsen skal angiveligt vare 30 dage i alt, skriver de tre medier.

Britney Spears’ far, Jamie Spears, har gennem noget tid haft store problemer med helbredet.

Han har inden for kort tid gennemgået to operationer.

Den sidste operation var nødvendig, fordi hans tyktarm sprang.

Tilbage i november skrev Britney Spears på sin Instagram-konto, at hun ville aflyse alle optrædener på grund af sin fars sygdom.

’For et par måneder siden blev min far indlagt, og han døde næsten. Vi er så taknemmelige for, at han er kommet levende igennem det, men han har stadig lang vej foran sig,’ skrev hun:

’Jeg er nødt til at tage den svære beslutning at lægge min fulde energi og fokus hos familie i denne tid’.

Britney Spears var også indlagt på en psykiatrisk afdeling tilbage i 2007.

Her fik hun et sammenbrud i fuld offentlighed og barberede sig blandt andet skaldet.

Britney Spears har lagt en kryptisk besked ud på sin Instagram-konto onsdag.

Det tolkes som en bekræftelse af, at hun får hjælp til at få det bedre:

'Forelsk dig i at passe på dig selv: sindet, kroppen, sjælen'.