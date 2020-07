Skuespilleren Johnny Ortiz er blevet anholdt for overlagt mordforsøg efter en anholdelse i maj måned.

Johnny Ortiz, som har spillet med i 'Breaking Bad'- filmen 'El Camino' og spiller over for selveste Kevin Costner i filmen 'McFarland' bliver tilbageholdt af politiet mod en kaution på lige over syv millioner kroner.

Det skriver flere internationale medier som Daily Mail og TMZ.

Ifølge de juridiske dokumenter har Johnny Ortiz forsøgt at myrde en mand ved navn Brian Duke.

En anden mand ved navn Armando Miguel Navarro skulle angiveligt være ansvarlige for selve drabsforsøget, men det er stadig usikkert, hvilken rolle som Johnny Ortiz har spiller i drabsforsøget.

Forbrydelsen skulle angiveligt være banderelateret. Johnny Ortiz nægter sig dog skyldig i alle anklagerne mod ham.

Det samme gør hans familie, som har oprettet en GoFundMe-kampagne, hvor de påstår, at Johnny Ortiz er blevet udsat for falske anklager.

'Vi vil have vores elskede familiemedlem hjem igen,' skriver familien.

I april i år var alt ellers godt for den 24-årige skuespiller. Her skrev han nemlig et opslag på Instagram om, hvor glad han var for at spille med i filmen El Camino.

Foruden Kevin Costner har han også spillet overfor skuespillerinde Jennifer Garner i thriller-filmen 'Peppermint.'