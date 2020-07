Brooklyn Beckham har ifølge flere udenlandske medier fortalt sine venner, at han har friet til sin kæreste, og at hun har sagt ja.

Den 21-årige stjernesøn og hans bedre halvdel, den 25-årige skuespillerinde Nicola Peltz, har ellers kun datet i syv måneder, men ifølge flere medier har parret nu taget skridtet videre.

En kilde med tæt kendskab til Brooklyn Beckham fortæller ifølge news.com, at Beckham-sønnens forældre, Victoria og David Beckham, har givet deres velsignelse til giftemålet.

»Det er en meget spændende tid for hele familien, og efter et par tidligere ustabile forhold, mener de (familien red.), at Brooklyn endelig er landet et godt sted,« siger kilden ifølge mediet.

Brooklyn Beckhams kæreste 25-årige Nicola Peltz Foto: CHRIS DELMAS Vis mere Brooklyn Beckhams kæreste 25-årige Nicola Peltz Foto: CHRIS DELMAS

The Mirror har forsøgt at komme i kontakt med Brooklyn Beckham, men det har ikke været muligt for dem at få en kommentar til rygterne.

Beckhams presseansvarlige nægter overfor mediet at give en udtalelse.

I et af Brooklyn Beckhams nyeste Instagramopslag har han postet et billede af ham og Nicola Peltz:

»Min bedste ven for evigt,« lyder teksten til opslaget, så noget kunne altså tyde på, at parret - ring eller ej - ser sig selv sammen i meget lang tid.

Som skuespiller har Nicola Peltz medvirket i 'Transformers: Age of Extinction' og 'The Last Airbender', mens Brooklyn Beckham arbejder som fotograf.