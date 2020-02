Han kan i forvejen prale af at være verdens rigeste mand. Nu har Jeff Bezos taget sig endnu en rekord.

Jeff Bezos har nemlig købt en ekstravagant luksusvilla i Beverly Hills. Det skriver flere medier, blandt andre Wall Street Journal og New York Post.

Købet er samtidig det største, der er foretaget på boligmarkedet i Los Angeles.

165 millioner dollar (1,1 mia. kr.) har Jeff Bezos betalt for villaen, hvilket er 15 millioner dollar mere, end hvad der blev givet for et andet hus i Los Angeles sidste år.

Jeff Bezos stiftede Amazon tilbage i 1994.

Oven i købet har Jeff Bezos fået forhandlet sig ned i pris, da boligens salgspris i første omgang lød på svimlende 225 millioner dollar, skriver New York Post.

Jeff Bezos har købt luksusboligen, der tidligere var ejet af Hollywood-produceren David Geffen. Du kan se boligen her.

Tilbage i 1990 købte produceren villaen for et noget mere beskedent beløb, nemlig 47,5 millioner dollar.

Foruden at indtage førstepladsen over de største boligkøb i Los Angeles, indtager Jeff Bezos også en anden fornem liste.

Jeff Bezos er verdens rigeste mand med en formue på 131 milliarder dollar, ifølge Forbes.

Ifølge Business Insider er købet også det andetstørste, der nogensinde er foretaget i USAs historie.

Jeff Bezos er kun overgået af Ken Griffin, der købte en penthouselejlighed på Manhatten i New York i januar 2019.

Et køb, der næsten løb op i summen af 240 millioner dollar.

I skrivende stund er der dog endnu en luksusvilla, der kan sætte begge boligkøb skakmat. Villaen 'The One' i Los Angeles er lige nu til salg for 500 millioner dollar, hvilket vil slå samtlige rekorder med lændger, såfremt prisen for villaen holder.