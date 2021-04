Tidligere på ugen begyndte en hjemmevideo med to mediepersonligheder af florere på nettet. I videoen har den 22-årige Instagram-personlighed Sydney Raines sex med medievirksomhedsejer Dave Portnoy.

Onsdag satte den 44-årige ejer af Barstool Sports ord på videolækket, og torsdag fulgte Sydney Raines trop, skriver Page Six.

Videoen viser de to uden tøj på. Sydney Raines er iført et halsbånd med en metalkæde, som Dave Portnoy holder fast i.

Efter flere brugere på Twitter gjorde opmærksom på, at Barstool Sports-aktien havde taget et dyk efter lækket af videoen, gav Dave Portnoy lyd.

View this post on Instagram A post shared by SYDNEY RAINES (@_sydneyraines)

Han opfordrede folk til at slå til, mens aktien var billig og understregede, at han og Sydney Raines begge havde sagt ja til både samleje, og at det blev filmet.

Dog var de ikke klar på, at det blev lækket.

»Det er svært at tro på, at en video fra fortiden nu er blevet offentlig. Det var aldrig meningen. Nogen vil måske ikke synes om videoen, men den er lavet med samtykke,« skriver Sydney Raines på sin Instagram-profil.

Hun skriver ikke noget om, hvordan videoen er blevet lækket, eller om hun ønsker at retsforfølge vedkommende, der har gjort det. Heller ikke Dave Portnoy har meldt ud, at det er noget, han ønsker.