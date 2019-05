I slutningen af maj bliver den store Spice Girls-reunion skudt i gang. Victoria Beckham er den eneste Spice Girl, som ikke deltager.

Og noget tyder på, at Posh Spices familie heller ikke kommer til at overvære koncerterne.

Kilder tæt på Victoria Beckham hævder nemlig ifølge britiske the Sun, at Posh Spice har forment sin familie at deltage i den store Spice Girls-reunion koncert, der bliver skudt af i maj.

Og ifølge mediet har Ginger Spice, Geri Horner, sendt personlige invitationer til Victoria Beckhams familie - inklusiv forældrene.

Den anonyme kilde hævder, at Beckham ikke ønsker at blive associeret med gruppen længere. Hun anser det for at være et afsluttet kapitel i sit liv.

Det sker på trods af, at Victoria Beckham tidligere har givet udtryk for, at hun hepper på sine veninder, og at hun glæder sig til at se dem på scenen igen.

»Victoria elsker alle pigerne, men hun er kommet videre i sit liv,« siger kilden.

Det handler angiveligt også om, at Victoria Beckham ikke ønsker at blive fremstillet som hende, der droppede Spice Girls i medierne.

Det billede, frygter hun, kan blive forstærket, hvis hun eller familiemedlemmerne møder op til en af de 13 koncerter på reunionen-turnéen.

Den første koncert bliver afviklet 24. maj i Dublin, og der vil sammenlagt være 13 stadionkoncerter.

En talsmand for den 45-årige tidligere Spice Girl bekræfter, at Beckham formentlig ikke har tid til at overvære turnéen.

»Victoria er højst sandsynligt ude af landet for at arbejde, mens turnéen finder sted,« siger en talsmand for Posh Spice til den britiske avis.

Vedkommende ønskede ikke at kommentere, hvorvidt Beckham-familien har tænkt sig at tage mod Geri Horners invitation.

Den britiske popgruppe slog igennem i 1996 med kæmpehittet Wannabe og gjorde sloganet Girlpower til mainstream i popkulturen.

Hvis man følger Spice Girls på de sociale medier, kan man se, at de knokler for at blive klar til stadionturnéen.

Her kan du se et billede af, hvordan Ginger Spice, Sporty Spice, Scary Spice og Baby Spice ser ud i dag.