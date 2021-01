Den legendariske tv-vært Sir David Attenborough er blevet vaccineret mod corona.

Vaccinationen af den 94-årige formidler af natur- og klimaprogrammer skal have fundet sted i sidste uge blot få dage, efter dronning Elizabeth modtog sin vaccine.

Det skriver The Sun, som har talt med en kilde tæt på tv-værten.

Det skal angiveligt være den vaccinevariant, som bliver kaldt 'Oxford-vaccinen', som Attenborough har modtaget. Det er en vaccine, der, som navnet afslører, er udarbejdet på det presigefuldte University of Oxford.

Tv-legenden David Attenborough ses her med Dronning Elizabeth i forbindelse med en prisoverrækning i november 2019.

»Sir David har hele tiden gerne villet vaccineres, da han støtter både vaccinationsprogrammet og sundhedsmyndighederne,« siger kilden, som det britiske medie har talt med.

»Og selvfølgelig vil dette medføre, at hans (Attenboroughs, red.) venner og familie samt millioner af fans verden over vil blive begejstrede. Det er en strålende nyhed,« fortsætter kilden.

Oxford-vaccinen blev rullet ud i Storbritannien sidste mandag, hvilket betyder, at David Attenborough er en af de første til at få vaccinen.

Den legendariske tv-vært har tidligere udtalt, at han så frem til at blive vaccineret mod coronavirussen. I den forbindelse langede han også ud efter vaccinemodstandere, der kritiserede ham.

David Attenborough er angiveligt blevet vaccineret mod corona.

»Jeg er 94, så jeg synes, jeg har ret til vaccinen, og jeg tror stadig nok på videnskaben til at indse, at det er det rigtige at gøre.«

David Attenborough er en af verdens mest kendte tv-værter. Han har formidlet tv- og radioprogrammer om natur og klima for BBC siden 1950'erne.