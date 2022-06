Lyt til artiklen

»Michael og Lori har begge knust hjerter. De elsker stadig hinanden.«

Sådan siger en unavngiven kilde til People om skuespilleren Michael B. Jordan og modellen Lori Harvey.

Ifølge kilden er de to efter et års forhold færdige med hinanden. Noget, der altså tager hårdt på begge parter.

»Michael er blevet meget mere moden i løbet af deres forhold, og han var klar til at binde sig. Han fjernede paraderne og åbnede for første gange følelsesmæssigt op i et romantisk forhold,« siger kilden og fortæller, at de to har haft mange gode stunder sammen, og at de fik det bedste op i hinanden.

Hvad der er årsagen til det angivelige brud, fremgår ikke.

Der har dog været rygter om, at der var skår i glæden, efter Lori Harvey mødte alene op til den nylige Cannes Filmfestival.

De to fik deres debut på den røde løber sammen så sent som i marts, hvor de troppede op til Vanity Fairs Oscarfest.

Til Hollywood Reporter har Michael B. Jordan fortalt, at han sammen med Lori Harvey endelig havde fundet ud af, hvad kærlighed var.

Og selvom han er et meget privat menneske, turde han godt stå frem for offentligheden, da forholdet føltes »ægte nok«.

»Jeg er stadig privat, og jeg vil beskytte det, men jeg følte bare, at det var øjeblikket, hvor jeg gerne ville have det ud (...) Jeg er ekstremt glad,« lød det dengang.

Men nu lader det altså til, at forholdet er gået i stykket.

35-årige Michael B. Jorden har skabt sig en stor skuespilkarriere. Blandt andet med hovedrollen i 'Creed'-filmene, der er et spinoff på de berømte 'Rocky'-film med Sylvester Stallone, og en rolle i Marvels 'Black Panther'.

Den ti år yngre Lori Harvey har skabt sig en modelkarriere. Hun er datter af den mangeårige tv-vært Steve Harvey.