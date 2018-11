Adam Driver har gået og dryppet med nyheden, men ingen har rigtigt fanget den før nu - Star Wars-skuespilleren er blevet far.

Ifølge Page Six har han faktisk været det i to år, han har nemlig en lille en med sin hustru Joanne Tucker, som han har været gift med siden 2013.

Adam Driver er blandt andet kendt fra den nyeste omgang af Star Wars-filmene, hvor han spiller Kylo Ren, men fik også en del opmærksomhed som skuespillerinden Lena Dunhams kæreste i hit-serien ‘Girls’.

Selvom Adam Driver ifølge Page Six aldrig direkte har fortalt offentligt om sit barn og ellers er meget privat, så har han i flere forskellige interviews, som mediet har gravet frem, smidt hints til, at små fødder er blevet en del af husholdningen.

Adam Driver og Joanne Tucker. Foto: MARK RALSTON Vis mere Adam Driver og Joanne Tucker. Foto: MARK RALSTON

Desuden fortæller kilder til Page Six, at parret har delt masser af information og videoer af barnet - de har bare gjort det på lukkede profiler på sociale medier, så det kun er venner og familie, der kan følge med.

I en video fra W Magazine fra 2017 sagde han blandt andet:

»Jeg kigger på min hund - det her kommer til at lyde absurd, men det er det ikke - jeg ved ikke, om jeg kan elske noget højere. Altså, jeg har et barn, måske - og det er… Men hunden!,« siger han blandt andet.

Hustruen Joanne Tucker er også skuespiller og har også været med i serien ‘Girls’, hvis sidste sæson kørte over skærmene i 2017.