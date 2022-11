Lyt til artiklen

I sommer offentliggjorde den australske skuespiller Rebel Wilson sit forhold med Ramona Agruma.

Og nu er de, under et år efter de fandt sammen, så blevet forlovet.

Det skriver US Weekly på baggrund af anonyme kilder.

»Jeg troede, at jeg ledte efter en prins, men måske havde jeg i virkeligheden brug for en prinsesse,« lød det fra Rebel Wilson, da hun offentliggjorde forholdet på Instagram tilbage i juni.

Men da Rebel Wilson i sommer sprang ud som homoseksuel, var det ikke det, at hun sprang ud, der stjal overskrifterne.

Det, der stjal overskrifterne var, at det australske medie The Sydney Morning Herald havde tvunget Rebel Wilson til at springe ud, fordi mediet gav hende halvanden dag til at kommentere sit endnu ikke offentliggjorte forhold med Ramona Agruma.

The Sydney Morning Herald afviste i første omgang, at de havde presset Rebel Wilson til at springe ud, men de erkendte hurtigt efterfølgende, at de havde lavet en fejl..

»Det er ikke avisens job at få folk til at springe ud, og det var heller ikke det, der var meningen. Men jeg kan godt se, hvordan min mail kan ses som en trussel. Den fremstilling var forkert. Som en homoseksuel mand er jeg klar over, hvordan diskrimination føles og kan såre. Det ønsker jeg ikke for nogen andre,« fortæller skribent Andrew Hornery.

Rebel Wilson har ikke tilkendegivet, at avisen direkte har haft betydning for, at hun delte sit nye forhold med offentligheden.