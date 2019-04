Kærligheden er angiveligt brast for den 38-årige amerikanske skuespiller Michelle Williams.

Ifølge People er hun og manden Phil Elverum blevet separeret efter under et års ægteskab.

»Michelle og Phil blev separeret i starten af året. Det var et venskabeligt brud, og de er forblevet venner,« siger en kilde tæt på parret til det amerikanske underholdningsmedie People.

Michelle Williams og musikeren Phil Elverum blev gift og flyttede sammen i sommeren 2018.

Det var også sidste sommer, at Michelle Williams for første gang bekræftede ægteskabet i et stort interview til magasinet Vanity Fair.

Den 38-årige skuespiller har tidligere været gift med den afdøde skuespiller Heath Ledger, der blev fundet livløs i 2008.

Sammen havde parret datteren Matilda, der i dag er 12 år gammel.

Michelle Williams fortalte sidste år til Vanity Fair, at hun efter tabet af Heath Ledger stadig troede på kærligheden.

»Jeg opgav aldrig kærligheden. Jeg siger altid til Matilda (datteren, red.): 'Din far (Heath Ledger, red.) elskede mig, før nogen som helst tænkte, at jeg var talentfuld, eller pæn eller havde pænt tøj',« sagde Michelle Williams til magasinet.

Hun og Phil Elverum havde begge et tragisk tab bag sig.

Musikeren mistede nemlig sin kone, Geneviève Castrée, til cancer i 2016.

Michelle Williams er senere i år aktuel i filmen 'After the Wedding', der er et amerikansk remake af Susanne Biers 'Efter brylluppet'.