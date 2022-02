Hollywood-parret Angelina Jolie og Brad Pitt blev officielt skilt i 2019. Siden da har de blandt andet skændtes om forældremyndigheden over deres seks børn.

Nu har Brad Pitt så ifølge The Guardian lagt sag an mod sin ekshustru for at have solgt sin andel i deres franske vinproducent.

Tilbage i 2008 da alt var fryd og gammen, købte Angelina Jolie og Brad Pitt sig ind i det sydøstfranske vinmærke Château Miraval.

De blev senere gift samme sted, men nu vil Angelina Jolie ikke længere være ejer af et firma, der producerer alkohol, lyder forklaringen.

Angelina Jolie skulle ifølge The Guardian have sagt til Brad Pitt i januar 2021, at hun ville af med sin andel, og her er det så gået galt.

For Brad Pitt mener, hun har brudt deres aftale om ikke at sælge deres andele uden hinandens samtykke.

Brad Pitt siger ifølge The Guardian, at han har kæmpet hårdt for at gøre Miraval til et af verdens bedste producenter af rosévin med en årlig omsætning på over 50 millioner dollars (Cirka 330 millioner kroner, red.) - og er altså sur over, at Angelina Jolie udnytter dette.

Angelina Jolies advokater har endnu ikke kommenteret på anklagerne.

Hun har solgt sin andel videre til en russisk forretningsmand ved navn Yuri Shefler.

Brad Pitt og Angelina Jolie fandt som bekendt sammen under indspilningerne af filmen 'Mr. & Mrs Smith' fra 2005.

På det tidspunkt var Brad Pitt stadig gift med Jennifer Aniston, men hun blev altså skiftet ud med Angelina Jolie, som allerede året efter var gravid med deres første barn.

Hverken Brad Pitt eller Angelina Jolie har siden skilsmissen officielt haft en kæreste.

