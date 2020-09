Kærligheden mellem modellen og skuespillerinden Sienna Miller og hendes kæreste, galleriejeren Lucas Zwirner, er angiveligt brast.

Det skal eftersigende være 38-årige Sienna Miller, som er gået fra den ni år yngre Lucas Zwirner.

Det skriver Page Six, som påstår at have fået bruddet bekræftet af flere kilder tæt på parret.

Det er ellers ikke meget mere end otte måneder siden, at der gik rygter om, at Lucas Zwirner efter et år som kærester havde været på knæ og bedt Sienna Miller om at gifte sig med ham.

Rygterne opstod til Sundance Film Festival i januar, hvor Sienna Miller blev spottet med en kæmpe diamantring på fingeren.

Det nu mulige eks-par har dog aldrig kommenteret den påståede forlovelse, men ringen sad da stadig på skuespillerindens finger så sent som i juli.

Sienna Miller er dog ikke uvant til forlovelser, der ikke holder.

Hun har nemlig været forlovet to gange før - først med skuespilleren Jude Law og siden med skuespilleren Tom Sturridge, som hun har en datter med.

Page Six har været i kontakt med Sienna Millers talsmand, som afviser at kommentere rygterne om bruddet.

Det amerikanske medie har også kontaktet galleriet, som Lucas Zwirner ejer, men de er ikke vendt tilbage på mediets henvendelser.