Kærlighedens veje er uransagelige.

I hvert fald for filmstjernen Shia LaBeouf og hans ekskone Mia Goth.

For selvom de i 2018 valgte at trække stikket på deres ægteskab og lade sig skille, så skal de nu være forældre.

Det mener flere amerikanske medier, heriblandt US Weekly, at kunne afsløre.

Det vil i så fald være eksparrets første barn.

Mia Goth viste allerede en voksende mave frem i slutningen af 2021, da den 28-årige brite blev fanget af fotograferne.

Shia LaBeouf og Mia Goth mødtes første gang i 2012 under indspilningerne af filmen 'Nymphomaniac', som er instrueret af danske Lars von Trier.

I 2016 sagde de så ja til hinanden, da de blev gift i Las Vegas, men lykken var kort.

TMZ skriver dog, at det ikke vides, om skilsmissen nogensinde blev formelt fuldendt, og derfor kan det altså være, at de to aldrig officielt er blevet skilt.

35-årige Shia LaBeouf har haft en tumultarisk karriere.

For cirka et år siden lod han sig blandt andet indlægge på et behandlingssted, så han kunne få den hjælp, han selv havde erkendt, han havde brug for.

Det skete efter hans ekskæreste FKA Twigs – hvis borgerlige navn er Tahliah Barnett – var stået frem med anklager om fysisk, psykisk og seksuel vold.