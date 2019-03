I programmet 'Løvens hule', som netop har afsluttet fjerde sæson på DR1, vender de fem dommere op og ned på danske iværksætteres tilværelser, når de investerer i deres drømmeprojekter.

Det er tilsyneladende kun et greb i lommen for dommerne at diske op med flere hundrede tusinde til en opstartsvirksomhed, men i virkeligheden er der en kolossal forskel på dommernes formuer, skriver Se og Hør.

Ugebladet har gennemgået de fem dommeres økonomi, og er kommet frem til, at der er milliarder af kroners forskel på den rigeste og den 'fattigste' dommer.

De fem dommere er Christian Stadil, Peter Warnøe, Mia Wagner, Jan Lehrmann og Jesper Buch - og Hummel-bossen Stadil er med afstand den rigeste.

Christian Stadil har arvet Hummel-imperiet, men er bestemt ikke kommet sovende til sin nuværende succes. Han nyder stor respekt for den måde, han har ført firmaet ind i det nye årtusinde på. (Scanpix) Foto: Linda Kastrup Vis mere Christian Stadil har arvet Hummel-imperiet, men er bestemt ikke kommet sovende til sin nuværende succes. Han nyder stor respekt for den måde, han har ført firmaet ind i det nye årtusinde på. (Scanpix) Foto: Linda Kastrup

Se og Hør anslår hans formue til at ligge på over 2,1 milliarder kroner. Formuen udgøres hovedsageligt af moderselskabet Thornico Holding, som han ejer.

Nummer to på listen er Jan Lehrmann, som ifølge ugebladet er god for 380 millioner. Han tjener en skilling, hver gang der bliver handlet ind i lavpriskæden Normal, og har også penge i Bilbasen og Benjamin Media.

Just Eat-skaberen Jesper Buch solgte sit livsværk inden det blev den milliardvirksomhed, det er i dag, men han har intet at klage over. Han er nummer tre på listen med en formue på den gode side af 160 millioner kroner, viser gennemgangen.

Nummer fire er investoren Peter Warnøe, der har en noget rodet økonomi, men ifølge Se og Hør er god for omkring 20 mio. kroner.

Der er langt op fra Peter Warnøes 20 millioner til Christian Stadils 2.100 millioner. (Scanpix) Foto: Asger Ladefoged Vis mere Der er langt op fra Peter Warnøes 20 millioner til Christian Stadils 2.100 millioner. (Scanpix) Foto: Asger Ladefoged

Som rosinen i pølseenden ligger den eneste hunløve, Mia Wagner, der anslås at have fem millioner kroner at gøre godt med.

Hun ejer ikke selv et firma, men er direktør i flere familiefirmaer. Hun er søster til Morten Wagner, der blandt andet står bag dating.dk.

Selv om 'Løvens Hule' har fire sæsoner på bagen, er det stadig populært som aldrig før, og denne sæson så hele 661.000 danskere med, da der blev uddelt kolde kontanter.

Og faktisk investerer løverne endnu mere, end vi får lov til at se i fjernsynet. Det kan du læse mere om i artiklen herunder.