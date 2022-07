Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Det har bestemt ikke været nemt at være Armie Hammer den seneste tid.

I januar sidste år blev den prisbelønnede skuespiller nemlig mødt af anklager om voldtægt, krænkelser og kannibalistiske tendenser, da en række foruroligende beskeder så dagens lys.

Beskederne, som skulle være sendt af Armie Hammer, gav udtryk for kannibalistiske sexlyster over for flere forskellige kvinder – eksempelvis, at han havde lyst til at drikke en kvindes blod og spise en andens stegte hud.

På trods af at skuespilleren selv har afvist anklagerne og påstået, at alt er sket med samtykke, var Hollywood hurtig til at vende ham ryggen. Lige på nær én, skriver Vanity Fair.

Armie Hammer. Foto: Joseph Marzullo Vis mere Armie Hammer. Foto: Joseph Marzullo

Skuespillerkollegaen Robert Downey Jr. trådte nemlig angiveligt til med en håndsrækning, da tingene så allerværst ud for Armie Hammer.

Faktisk i en sådan grad, at Downey, som da også selv har haft en skandale eller to siddende på sig, betalte for, at 'Call Me by Your Name'-stjernen blev indlogeret på rehabiliteringsfaciliteten Guest House i Florida, hvor han til bragte knap seks måneder.

Det bekræfter en kilde tæt på Armie Hammer til Vainty Fair.

Selv har Robert Downey Jr. da også bokset med en afhængighed. I 1996 blev han stoppet af politiet for at køre for stærkt. Betjentene fandt dig både heroin, kokain, crack-kokain og en uladt pistol i bilen.

Det resulterede i, at han fik tre års betinget fængsel og blev dømt til at gennemgå tvungen narkotikatest. I 1997 missede han dog en af ​​de retsbeordrede narkotikatests og måtte tilbringe seks måneder i Los Angeles County-fængslet.

I kølvandet herpå valgte skuespilleren at søge hjælp på en række afvænningsklinikker.

Faktisk var det i Downeys tilfælde kollegaen Mel Gibson, som kom ham til undsætning og – måske – reddede hans karriere.