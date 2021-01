Det skulle bare have været en smuttur til Caribien. En lille ferie for at fejre det nye års komme.

Men nu har den britiske sanger Robbie Williams angiveligt været nødt til at forlænge sin ferie.

Årsagen?

Det tidligere Take That medlem har fået corona. Det skriver The Sun.

Herhjemme debatterer vi i disse dage, om det er rimeligt at kendte tager på ferie i for eksempel Dubai, mens coronafeberen raser.

Baggrunden er, at flere influencere, kendte og sportsstjerner som for eksempel Elvira Pitzner, Mikkel Kessler, Nicklas Bendtner og Michael Maze har været på ferie i de Forenede Arabiske Emirater.

Det har fået journalist og debattør Ditte Giese til tasterne:

»Det er simpelthen topmålet af egoisme at rejse på ferie i en tid, der kræver solidaritet og samfundssind af os alle,« skriver hun på heartbeats.dk.

På et pressemøde tirsdag havde Mette Frederiksen følgende hilsen til dem, der lige nu tager på ferie i udlandet.

»Jeg tror, jeg skal pålægge mig selv lidt restriktioner, inden jeg udtaler mig om det. Der er en grund til, at verden er gået i rød. Der er en grund til, at vi over for alle - inklusiv dansk erhvervsliv, som vi lever af i dette land - virkelig anmoder om, at vi ikke rejser ud,« sagde statsministeren.

Men det er altså ikke kun danskere, der har lyst til at rejse væk på trods af nedlukninger.

Allerede den 28. december fløj den 46-årige Robbie Williams til St. Barts i Caribien for at holde ferie med sin kone, Ayda Field, og deres fire børn - otte årige Teddy, Charlton på seks, Colette på to år og den et-årige Beau.

Men nu har en positiv corona test altså tvunget sangeren til at forlænge opholdet i den villa, som familien - ifølge The Sun - betaler 890.000 kr for om ugen.

En kilde siger til avisen at:

»Robbie har været ret syg. Han er lukket inde i villaen, hvor han bor med sin familie. Men det er ikke det værste sted i verden at være i karantæne, selvom han ikke kan gå til stranden.«

I følge The Suns kilde skal Williams forblive i isolation i op til 14 dage.