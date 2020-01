Tidligere på måneden kunne flere medier berette, at superstjernen Rihanna og forretningsmanden og mangemillionæren Hassan Jameel var gået fra hinanden.

Og nu er der angiveligt en ny mand i Rihannas liv.

Ifølge The Sun dater den verdensberømte sangerinde nu rapperen Asap Rocky.

Rapperen trak mange overskrifter i sensommeren sidste år, da han blev retsforfulgt i Sverige efter et slagsmål på åben gade og senere endte med at få en betinget dom for vold.

Rihanna og Asap Rocky er tidligere på måneden blevet set sammen i New York på samme dag, som hendes brud med Hassan Jameel blev offentliggjort, hvilket hurtigt satte spekulationer igang blandt fans.

En kilde fortæller nu til The Sun, at de to angiveligt har delt en suite sammen i New York under netop den tur.

»De nyder virkelig hinandens selskab og tager det stille og roligt, fordi det stadig er nyt,« siger kilden ifølge The Sun og tilføjer, at Rihanna ikke ønsker at sætte et label på forholdet, fordi det stadig er kort tid efter bruddet med Hassan Jameel.

Udover turen til New York er de to også blevet spottet sammen flere gange tidligere og poserede blandt andet sammen til et modeevent i december, ligesom Rihanna overværede Asap Rockys koncert i Stockholm i december.

Rihanna og Asap Rocky sammen til The Fashion Awards i London den 2. december. Foto: WILL OLIVER Vis mere Rihanna og Asap Rocky sammen til The Fashion Awards i London den 2. december. Foto: WILL OLIVER

Asap Rocky har tidligere datet kendte kvinder som Kylie Jenner, Rita Ora og Iggy Azalea.

Det er endnu uvist, hvorfor Rihannas forhold til Hassan Jameel sluttede. De to har angiveligt datet siden 2017, hvor de blev spottet sammen flere steder. Det var dog først i 2019, at Rihanna selv kommenterede forholdet.

»Ja, jeg dater. Jeg er faktisk i et forhold med én, og det har jeg været i noget tid, og det går rigtig godt, så jeg er glad,« sagde Rihanna i et stort interview med modemagasinet Vogue i oktober.

I samme interview bekræftede sangerinden, at hun gerne vil have børn. Aftenen forinden var hun, ifølge modemagasinet, blevet set på en restaurant i Santa Monica med sin mor og Hassan Jameel.