Efter rapperen Tyga har fået delt et yderst intimt billede på amatørhjemmesiden OnlyFans, kan man ikke klandre ham for at være bramfri.

På OnlyFans kan brugere i øjeblikket se billeder af den 30-årige rappers penis. Det skriver Page Six.

Billederne florerer på rapperens egen profil, men om det er Tyga selv, der har delt billederne, eller om de er blevet lækket, står indtil videre i det uvisse.

OnlyFans-brugere er, ifølge flere amerikanske medier, dog ikke i tvivl.

Tyga er blandt andet kendt for hits som 'Taste' og 'Ayo'.

Brugerne hævder, at Tyga selv skulle have delt billederne for at promovere sin egen OnlyFans-account.

»Hans nøgenbilleder er ikke blevet 'lækket', han er ved at løbe tør for penge. Det er den perfekte undskyldning for at skabe en OnlyFans-side, så han kan få betaling,« skriver en bruger ifølge Page Six.

OnlyFans er kendt for deres billeder af intim karakter. Siden fungerer på den måde, at brugere betaler et månedligt abonnement, hvor man så kan få adgang til indhold af den mere eller mindre afklædte slags.

Og for tiden er det særligt kendte ansigter, der trækker stor opmærksomhed og ikke mindst betaling på siden. Men Tyga har selv tidligere forklaret, at det for ham handler om at komme tæt på sine fans – og at de på den måde kan komme mere med 'bag ved kameraet', forklarede han.

OnlyFans-brugere kan for 130 kroner om måneden få adgang til rapperens profil.

Flere øvrige, kendte ansigter har i forvejen delt intime billeder af sig selv på OnlyFans. Tyler Posey, Cardi B, Blac Chyna og Bella Thorne er bare for at nævne et par eksempler.

Ifølge førstnævnte handler det – ligesom Tyga – dog ikke om profit.

»Jeg følte, at det var en fed mulighed for at komme endnu tættere på min fans og være mere reel over for dem. På OnlyFans kan jeg snakke om ting, som jeg måske ikke ville kunne gøre andre steder, og jeg kan komme i kontakt med flere personer,« forklarede Posey i sidste uge til Page Six.