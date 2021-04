Der bliver i øjeblikket uddelt store roller til de danske skuespillere.

Torsdag fik Mads Mikkelsen en rolle ved siden af Harrison Ford i Indiana Jones, og nu ser Pilou Asbæk ud til at skulle være en del af DC-universet.

Og det bliver ifølge mediet Deadline i den længe ventet efterfølger til 'Aquaman', hvor han skal spille side om side med Jason Momoa.

Det bliver Warner Bros og instruktørerne James Wan og Peter Safran, som skal stå for selve produktionen af filmen. Og det bliver David Leslie Johnson-McGoldrick, som skal stå for manuskriptet.

Pilou Asbaek arrives for the premiere of the final season of "Game of Thrones" at Radio City Music Hall in New York, U.S., April 3, 2019. REUTERS/Caitlin Ochs Foto: CAITLIN OCHS Vis mere Pilou Asbaek arrives for the premiere of the final season of "Game of Thrones" at Radio City Music Hall in New York, U.S., April 3, 2019. REUTERS/Caitlin Ochs Foto: CAITLIN OCHS

Det vides endnu ikke, hvilken rolle Pilou Asbæk skal spille, eller hvad filmen kommer til at handle om, når den får premiere i december 2022.

Første filmen var en stor succes og indtjente mere end en milliard dollar verden over. Warner Bros har dog endnu ikke bekræftet, at Pilou Asbæk vil være at finde i filmen.

Den helt store filmscene fik første gang øje på Pilou Asbæk, da han pludselig dukkede op i sjette sæson af 'Game of Thrones' som Euron Greyjoy.

Snart vil Pilou Asbæk være til at finde overfor Sylvester Stallone i filmen 'Samaritan', som får premiere til sommer.