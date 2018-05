I takt med, at Prins Harry og Meghan Markles royale bryllup nærmer sig med hastige skridt, er detaljer om den store begivenhed blevet afsløret. Nu kommer det frem, at flere er skuffede over den manglende invitation. Blandt andet Kate Middletons søster.

Allerede i næste uge skal Prins Harry og Meghan Markle give sit endelige 'ja' til hinanden. Og det er der efter sigende mange, selv familiemedlemmer, der ikke får lov til at se i levende live.

Kate Middleton blev i 2011 gift med Prins William. Dengang var Prins Harry forlover, og Kate Middletons lillesøster, Pippa Middleton, var brudepige.

Pippa Middleton og Prins Harry til Kate Middleton og Prins Williams bryllup i 2011. REUTERS/John Stillwell/Pool Foto: POOL Pippa Middleton og Prins Harry til Kate Middleton og Prins Williams bryllup i 2011. REUTERS/John Stillwell/Pool Foto: POOL

Men på trods af, at Pippa Middleton nærmest er i familie med Prins Harry, er hun altså ikke inviteret til selve brylluppet 19. maj. Kun til receptionen.

Både Prins Harry og Meghan Markle var ellers inviteret til Pippa Middletons bryllup sidste år, som de begge deltog i.

Kilder til Prins Harrys ekskæreste Chelsy Davy fortæller til det britiske medie Mirror, at hun heller ikke er inviteret, selvom hun har flere års minder med Prins Harry.

Chelsy Davy skulle efter sigende være meget såret, da de er forblevet venner, siden de slog op i 2011.

»Chelsy er dronningen af fester. Hun er vild og sjov. Så hendes venner er ret overraskede over, hun ikke er blevet inviteret. Chelsy er også overrasket, faktisk chokeret, og lidt såret,« siger en kilde til Mail on Sunday.

REUTERS/ Eddie Keogh Foto: EDDIE KEOGH REUTERS/ Eddie Keogh Foto: EDDIE KEOGH

Det har tidligere været fremme, at Prins Harry har valgt at invitere andre ekskærester til sit bryllup.

Både Chelsy Davys og Pippa Middleton må altså gå skuffede hjem efter receptionen, inden brylluppet finder sted i Windsor Castle.

Det er endnu ikke kommet frem, hvorfor Pippa Middleton, Kate Middletons søster, ikke er inviteret.

Gæstelisten har siden offentliggørelsen af forlovelsen været meget omdiskuteret. Især fordi Meghan Markle har valgt ikke at invitere en stor del af hendes familie. Blandt andet hendes egne halvsøskende Thomas Markle Jr. og Samantha Markle og hendes nevø Tyler Dooley og moster Tracey Dooley.