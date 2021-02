Rapperen Nicki Minajs far, Robert Maraj, er død, efter han blev ramt af en flugtbilist.

Nassau County Police i New York siger ifølge TMZ, at han gik på gaden fredag aften omkring klokken 18 lokal tid, da han blev ramt af et køretøj.

Føreren flygtede fra stedet, og der har endnu ikke været nogle vidner, der har set, hvordan flugtbilisten så ud.

Robert Maraj blev hastet på hospitalet, hvor han kæmpede for sit liv. Desværre døde han i løbet af weekenden. Han blev 64 år.

Politiet efterforsker fortsat sagen og har bedt om offentlighedens hjælp til at finde både flugtbilisten og vedkommendes bil.

Nicki Minaj har endnu ikke udtalt sig om hændelsen i medier eller på sociale medier.

Det vides ikke, hvordan hende og hendes fars relation var, dog er de flere gange set sammen.

Det er en talsperson for Nicki Minaj, der bekræftede farens død over for TMZ.