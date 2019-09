Den amerikanske sangstjerne Miley Cyrus gik fra sin ægtemand, Liam Hemsworth, i august. Herefter fandt hun sammen med den fem år ældre veninde Kaitlynn Carter.

Men lykken varede desværre heller ikke for evigt for de to kvindelige turtelduer.

Ifølge det amerikanske underholdningsmedie People har Miley Cyrus nemlig slået op med kæresten.

Det skyldes ifølge mediets kilde, der er tæt på parret, at den 26-årige sangerinde ikke er interesseret i et seriøst parforhold. Og det var netop det, som forholdet til Kaitlynn Carter var ved at udvikle sig til.

»Hun og Kaitlynn tilbragte hver dage sammen, og det var i bund og grund ikke noget, som Miley ønskede at fortsætte med at gøre,« siger kilden til People.

Vedkommende fortæller dog, at bruddet ikke var mere dramatisk end, at de to kvinder stadig er på talefod på trods af de ulykkelige omstændigheder.

Parret fandt sammen, efter de begge gik fra deres ægtemænd. Miley Cyrus' brud med Liam Hemsworth blev bekræftet af en talsmand for det forhenværende par 10. august.

'Wrecking Ball'-stjernen har tidligere talt åbent omkring sin seksualitet i pressen.

»Jeg er lidt drenget, men jeg kan også være super feminin og også iføre mig et kaninkostume. Hvem jeg er sammen med, har intet at gøre med køn. Jeg er super åben og panseksuel,« har hun tidligere sagt til musikmediet Billboard.

Ifølge LGBT Danmark er en panseksuel person: '(En) Person med en non-binær kønsforståelse, der er seksuelt tiltrukket af personer uanset disses køn, og som selv identificerer sig som panseksuel.'

Miley Cyrus og Kaitlynn Carter har endnu ikke bekræftet nyheden om deres påståede brud.