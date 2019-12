Michelle Williams kærlighedsliv har indtil videre budt på både op og nedture, men nu er der gode nyheder for den verdensberømte skuespillerinde.

Hun er nemlig blevet forlovet med sin kæreste Thomas Kail, og de venter ifølge flere medier et barn sammen.

Det skriver flere amerikanske medier, herunder magasinet People.

For otte måneder siden blev Williams skilt fra sin daværende mand, musiker Phil Elverum.

Her accepterer Michelle Williams en Emmy for sin præstation i serien 'Fosse/Verdon.'

Nu er hun så ifølge flere medier meget seriøs med Kail

Forholdet til ham har dog været holdt privat, men E News! skriver, at det formentlig startede, da Kail instruerede Michelle William i tv-serien "Fosse/Verdon," som hun vandt en Emmy for.

Williams var kun gift med sin tidligere ægtemand Elverum mindre end et år, og før det dannede hun igennem mange år par med skuespiller Heath Ledger, som døde i 2008.

Sammen med ham fik hun datteren Matilda, som i dag er fjorten år gammel. Williams har sørget for, at datteren ved, hvilken særlig mand, hendes far var.

Thomas Kail er den nye mand i Michelle Williams liv.

»Jeg siger altid til Matilda 'din far elskede mig, før der var nogen, der synes, jeg var talentfuld, eller smuk, eller havde pænt tøj',« har skuepillerinden fortalt i et interview med mediet Vanity Fair.

Nu venter Michelle Williams altså et nyt barn, skriver People, og hun er blevet spottet sammen med Kail i London, hvor de har kigget på børnetøj sammen.

Hun er for tiden i gang med at indspille filmen 'Venom 2' i den britiske hovedstad.

Thomas Kail er kendt for at have instrueret den verdensberømte musical 'Hamilton.'