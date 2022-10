Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Rock-ikonet Jerry Lee Lewis er ikke død.

Det skrev det normalt altid velinformeret amerikanske medie TMZ. Men han er i live.

TMZ har rettet fejlen på deres hjemmeside efter, at medier verden over – inklusiv B.T. – skrev nyheden om hans død. B.T. beklager for fejlen

»Vi får at vide, at rock n' roll-legenden er i live og bor i Memphis. Tidligere i dag fik vi at vide af en, der hævdede at være Lewis' repræsentant, at han var gået bort. Det viste sig ikke at være tilfældet,« skriver TMZ

Jerry Lee er en klaverspillende legende og betragtes som en af ​​de første sande rock 'n' roll-musikere, som steg til berømmelse helt tilbage i 1957 med sit første hit, 'Whole Lotta Shakin' Goin' On.'

Jerry Lee Lewis (th) sammen med Billy Joel (tv) i 1981 - Adam Scull/PHOTOlink/MediaPunch /IPX Foto: Adam Scull/PHOTOlink/MediaPunch Vis mere Jerry Lee Lewis (th) sammen med Billy Joel (tv) i 1981 - Adam Scull/PHOTOlink/MediaPunch /IPX Foto: Adam Scull/PHOTOlink/MediaPunch

Jerry Lee blev født i Ferriday, Louisiana, og da han var 9 år gammel lærte han sig selv at spille klaver.

Hans far pantsatte familiegården for at købe Jerry Lee sit første klaver, da han var 10.

Lee Lewis forlod skolen for at fokusere på klaveret, og han endte i Memphis, hvor han skrev kontrakt med Sun Studios i 1956 og herfra tog det fart.

For han endte med at spille musik og være sammen med Elvis Presley og Johnny Cash, før han udgav sin første single og selv blev en stjerne.

Jerry Lees anden single var 'Great Balls of Fire', der blev udgivet i december 1957 og er en fast bestanddel af popkulturen, idet den blandt andet er med i filmen 'Top Gun'.

I 2022 blev han optaget i Country Music Hall of Fame, men var ikke i stand til at deltage i ceremonien, fordi han var syg af influenza.