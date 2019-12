Hertuginde Meghans veninde er blevet beordret til at fjerne 'skadende' billeder af hertuginden.

Ifølge The Mirror kommer ordren angiveligt fra det britiske kongehus, Buckingham Palace, som tilsyneladende ikke er begejstret for, at veninden udnytter hertuginden til at promovere sin forretning.

Veninden ved navn Jennifer Meyer bor i Californien og designer smykker.

Ifølge det britiske medie skal den 42-årige veninde have brudt en fortrolighedserklæring ved at benytte billeder af den 38-årige hertuginde af Sussex iført smykkerne.

På Instagram-opslag, som The Mirror og The Sun har taget screenshots af, kan man se, hvordan Jennifer Meyer til billeder af hertuginden skriver, at hun 'ikke kan få nok' af, at hertuginden benytter hendes smykker.

Instagram-siden 'Jennifer Meyer Jewellery' har i skrivende stund mere end 439.000 følgere.

Ifølge The Mirror har hertuginde Meghan iført sig venindens designs til flere royale begivenheder i løbet af det seneste år - deriblandt da hun viste hendes nyfødte søn, Archie, frem, og da hun heppede på Serena Williams til US Open.

Det er efter disse begivenheder, at Jennifer Meyer efterfølgende har delt billeder af sin royale veninde. Billeder, som hun desuden krydrede med et link, så hendes følgere kunne købe de samme smykker som hertugindens.

Til US Open i september havde Meghan Markle venindens øreringe på, som koster den nette sum af 300 dollars. Foto: TIMOTHY A. CLARY

Indtil forleden havde designeren desuden en komplet Meghan Markle-sektion på sin hjemmeside, hvor kunder kunne købe de samme smykker, som hertuginden har haft på.

Den sektion er dog nu slettet, ifølge det britiske medie.

Ifølge en anonym kilde tæt på kongehuset er Jennifer Meyer blevet beordret til at fjerne alle billeder med hertuginde Meghan, da de er 'skadelige for hertuginden og den royale familie'.

Kongehus-reporteren Ingrid Seward fra Majesty Magazine er da bestemt heller ikke imponeret:

Det er måske ikke lige til at se det, men på dette billede, hvor Meghan Markle forlader sit eget babyshower i New York i februar, havde hun angiveligt venindens halskæde på. Foto: ANDREW KELLY

»Meghan har endnu engang formået at sløre, hvor linjen mellem kendis og royal ligger,« lyder hendes dom.

Meghan Markle og Jennifer Meyer blev veninder, dengang hertuginden stadig spillede med i dramaserien 'Suits'.

Jennifer Meyer skal dog ikke umiddelbart blive alt for nervøs for, om hun får solgt nok smykker uden hertuginde Meghan som blikfang.

Adskillige A-kendisser såsom Reese Witherspoon, Taylor Swift, Jennifer Aniston og Scarlett Johansen har nemlig reklameret for smykkerne i løbet af det seneste år.