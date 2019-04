Der har længe været spekulationer om, hvornår den højgravide hertuginde Meghan har termin.

Det er kendt, at den ligger i slutningen af april eller begyndelsen af maj, men nu er den fastlagt til at være søndag den 28. april.

Det fortæller flere royale kilder, skriver The Sun.

Det er dog ikke bekræftet af Kensington Palace, og om det lige bliver i dag, babyen kommer, er – som alle mødre kan bekræfte – meget usikkert.

Prins Harry og hertuginde Meghan under et besøg i Marokko. Foto: FADEL SENNA Vis mere Prins Harry og hertuginde Meghan under et besøg i Marokko. Foto: FADEL SENNA

Dog er der meget, der indikerer, at det formentlig er oppe over.

Blandt andet er Meghans mor kommet til England for at være hos sin datter, når den royale baby kommer.

Også ITV's royale redaktør, Chris Ship, sagde i 'Good Morning Britan' fredag, at Meghans terminsdato ikke lå langt ude i fremtiden.

»Det varer ikke længe nu. Meghan er meget spændt. Selvfølgelig er hun nervøs, som alle førstegangsfødende, men hun og Harry kan slet ikke vente,« har en royal kilde fortalt The Sun.

Meghan på vej ud af The Mark Hotel efter sit baby shower i New York. Foto: ANDREW KELLY Vis mere Meghan på vej ud af The Mark Hotel efter sit baby shower i New York. Foto: ANDREW KELLY

Meghan vil efter sigende helst føde i sit hjem i London, men Frimley Park Hospital, der ligger i nærheden, skulle være klar til at modtage hende, hvis noget går galt.

Vi ved endnu ikke, om det bliver en prins eller en prinsesse, og vi kommer nok heller ikke til at se den royale baby samme dag, som han/hun bliver født.

Hertuginden har nemlig besluttet, at hun ikke vil stille op til det traditionelle billede efter fødslen. Hun vil selv dele et billede, når den lille familie føler sig klar til det.

Mange tror, at parret vil lægge billedet ud på deres Instagram-profil, som du kan finde på Sussexroyal.