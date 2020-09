»I like to move it, move it...«

Den sætning kan de fleste nok genkende fra 1993-hittet af samme navn. Et hit, som blandt andet bliver benyttet som en af temasangene i de populære 'Madagascar'-film.

Manden, der har skrevet det ørehængende hit, er den prisvindende DJ ved navn Erick Morillo, som udgav nummeret under kunstnernavnet 'Reel 2 Real'.

Han blev tirsdag morgen fundet død i Miami Beach. Det skriver TMZ, der har fået dødsfaldet bekræftet af kilder hos politiet.

Ifølge det amerikanske medier er omstændighederne omkring dødsfaldet endnu uklare, men politiet modtog angiveligt et alarmopkald klokken 10.42 lokal tid, hvorefter de hastede til stedet og fandt Erick Morillo død.

Han blev 49 år gammel.

Erick Morillos død kommer blot få uger efter, at han blev anholdt i Miami for at krænke en kvinde seksuelt.

Kvinden har påstået, at hun og den verdenskendte DJ tog hjem til ham, og at hun afviste hans seksuelle tilnærmelser, men at hun faldt i søvn og vågnede nøgen med Morillo ved siden af sig – han var angiveligt også nøgen.

Erick Morillo mødte selv op på politistationen 6. august som følge af anklagerne imod ham.

Han skulle have mødt i retten fredag.