Foran venner og familie gav den svenske skuespillerinde Malin Akerman og den britiske skuespiller Jack Donnelly lørdag deres 'ja' til hinanden.

Efter lidt mere end et år som forlovede blev de to angiveligt gift ved en privat ceremoni i den mexicanske by Tulum.

Det skriver People og Entertainment Online.

Det var i oktober sidste år, det kom frem, at den svenske skuespillerinde - der er opvokset i Canada og er kendt fra filmen 'Watchmen' og tv-serien 'Billions' - var blevet forlovet.

'Denne søde og kærlige mand er trådt ind i vores liv og har stjålet begge vores hjerter. Jeg tror, vi kommer til at beholde ham omkring os i noget tid,' skrev hun i den forbindelse til Instagram og tilføjede en blinke-smiley.

'Denne søde og kærlige mand er trådt ind i vores liv og har stjålet begge vores hjerter. Jeg tror, vi kommer til at beholde ham omkring os i noget tid,' skrev hun i den forbindelse til Instagram og tilføjede en blinke-smiley.

Det var dermed ikke kun hendes hjerte, den britiske skuespiller, som især er kendt fra BBC-serien 'Atlantis', havde rørt. Det var også hendes fem-årige søn, Sebastians, som hun har fra et tidligere forhold.

Tidligere i år fortalte 40-årige Malin Akerman i et interview med 'Live with Kelly and Ryan', at hun havde kendt 32-årige Jack Donnelly i mange år, før de til sidst begyndte at date.

»Jack er faktisk min yngste søsters kærestes ven fra filmskolen i England. Jeg har kendt ham i fire år, men jeg så ham ikke. Så kom han pludselig tilbage fra England for halvandet år siden, og jeg blev helt: 'Wow, har du altid været så sød?',« fortalte hun i programmet.

ARKIVFOTO af Malin Akerman og Jack Donnelly fra 2017. Foto: VALERY HACHE Vis mere ARKIVFOTO af Malin Akerman og Jack Donnelly fra 2017. Foto: VALERY HACHE

Det, der dog virkelig gjorde, at han vandt hendes hjerte, var, hvordan han var sammen med hendes søn.

»Han var fantastisk sammen med min søn, og det var det. Mit hjerte smeltede,« forklarede hun.

»Prøv du at fortælle en fire og et halvt-årig, at du skal giftes, og hvad en forlovelse er, og han hoppede op i sofaen og råbte:' Yay, vi skal giftes',« tilføjede hun.

Malin Akerman har tidligere dannet par med Roberto Zincone. De to blev gift i 2007 og skilt i 2013 - et halvt års tid efter, deres søn var kommet til verden.