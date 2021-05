Mads Mikkelsen har fået fart på i Hollywood.

I kølvandet på 'Druk's internationale succes er han nu ifølge det amerikanske filmmedium Indiewire på tale til den kommende Marvel-Blockbuster 'Doctor Strange in the Multiverse of Madness'.

I et interview, der overordnet handler om filmen 'Retfærdighedens ryttere', indleder Indiewire artiklen med at opremse Mads Mikkelsens aktuelle filmprojekter:

»Han er begyndt at øve op på 'Indiana Jones 5' med Harrison Ford og Phoebe Waller-Bridge, hvilket følges op med rollen som Kaecilius i Marvels 'Doctor Strange in the Multiverse of Madness'. Det vil afslutte et år, der begyndte med endnu en serieskurk, Gellert Grindelwald', som han overtog fra Johnny Depp i 'Fantastic Beasts and Where to Find Them 3',« skriver Indiewire.

Mads Mikkelsen var i 2016 som bekendt med i den første 'Doctor Strange'-film, hvor han spillede overfor Benedict Cumberbatch som skurken Kaecilius.

Uden at afsløre for meget af handlingen i den første 'Doctor Strange'-film virker det umiddelbart til, at Mads Mikkelsens karakter ellers er færdigudspillet, men rygterne har svirret længe, og alt er som bekendt muligt i Marvels eventyrlige univers, hvor man kan rejse i tid og forskellige dimensioner.

Selv kommenterer Mads Mikkelsen ikke på Indiewires udmelding i artiklen. Der er heller ikke meldt noget officielt ud fra Marvel endnu, andet end at 'Doctor Strange in the Multivers of Madness' er sat til at have premiere i foråret 2022.

I den første 'Doctor Strange'-film spiller Mads Mikkelsen blandt andet overfor Benedict Cumberbatch og Tilda Swinton. Foto: ANTHONY WALLACE Vis mere I den første 'Doctor Strange'-film spiller Mads Mikkelsen blandt andet overfor Benedict Cumberbatch og Tilda Swinton. Foto: ANTHONY WALLACE

Til gengæld afslørede Mads Mikkelsen i april i et interview med et andet amerikansk filmmedium, Vulture, at han tidligere i karrieren var i spil til en anden stor superheltefilm.

Historien bringes på banen, da journalisten spørger ind til Mads Mikkelsens forhold til Hollywood i tiden omkring gennembruddet med James Bond-filmen 'Casino Royal' i midten af 00erne.

Her fortæller Mads Mikkelsen, at han først fik en amerikansk agent og herefter tog til en masse forskellige auditions af svingende karakter.

»Noget af det var interessant, andet var ligesom … Man følte, man mistede al selvtillid som skuespiller. Stå på et kontor med en person, der ser ned på sit papir, og du skal lade, som om du har en lang arm, mens du siger en replik.«

'Fantastic Four'-holdet: Instruktør Tim Story, Jessica Alba, Michael Chiklis, Chris Evans og Loan Gruffudd. Foto: LUKE MACGREGOR Vis mere 'Fantastic Four'-holdet: Instruktør Tim Story, Jessica Alba, Michael Chiklis, Chris Evans og Loan Gruffudd. Foto: LUKE MACGREGOR

Journalisten spørger, om han med 'lang arm' henviser til, at han var til audition som 'Mr. Fantastic' i Marvel-filmen 'Fantastic Four'?

»Ja, og det var faktisk en af mine gode venner, der fik den, Ioan Gruffudd,« fortæller Mads Mikkelsen og tilføjer:

»Mange castings handler om førstehåndsindtrykket. Er der noget, der minder om det, instruktøren og produceren leder efter? Men jeg synes, det er uhøfligt at bede en person om at sige en replik og samtidig lade, som om man har en 24 meter lang arm som en gummimand. 'Tag lige den der kop kaffe derovre'. Er du vanvittig? Det er jo ikke engang en scene? Det var lidt ydmygende,« husker Mads Mikkelsen tilbage.

Mads Mikkelsens danske agent er endnu ikke vendt tilbage på B.T.s forespørgsel.