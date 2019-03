Skuespiller Luke Perry blev begravet i Tenessee, Texas i mandags ifølge hans dødsattest, som er blevet opsnappet af TMZ.

Der er ingen fra familien, som har udtalt sig om begravelsen, men den californiske dødsattest indeholder flere detaljer om Perrys begravelse.



Blandt andet et det et begravelsesfirma nær Nashville, som stod for begravelsen. Medarbejdere for firmaet, Taylor Funeral Home in Dickson County, har ikke været ledig til en kommentar.

Dødsattesten, som blev frigivet onsdag, listede ‘ischemic cerebrovascular’ som er den mest sete type af slagtilfælde, som årsagen til Perrys død.

Luke Perry og kæresten Wendy Madison Bauer, som var sammen i 11 1/2 år. Foto: CHRIS DELMAS

Lukes Perrys forlovede, Wendy Madison Bauer, som han skulle have været gift med til sommer, var skrevet som nærmeste pårørende i tilfælde af sygdom.

Wendy Bauer sagde i et interview med PEOPLE.com, at de sidste 11 1/2 år med Luke var de lykkeligste i hendes liv, og hun er taknemmelig for, at hun fik tid sammen med ham.

Siden midten af 90'erne har Perry ejet en farm i Vanleer, næsten 50 kilometer vest for Nashville. Ifølge Dickson County er det en landbrugsfarm, og det er tilladt at have en familie-kirkegård på grunden. Det er uvist, om Luke Perry er blevet begravet der.

Skuespilleren døde d. 4 marts omgivet af den nærmeste familie på et hospital i Los Angeles. Han havde været i flere dage indlagt efter et at han fik et alvorligt slagtilfælde i sit hjem d. 27 februar.