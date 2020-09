En bog, der aldrig er blevet udgivet, og en millionsum er blevet til en stridighed mellem skuespilleren Lindsay Lohan og et forlag.

Det fremgår af retsdokumenter, som mediet TMZ hævder at være i besiddelse af.

Stridigheden stammer helt tilbage fra 2014.

Her skulle Lohan og forlaget HarperCollins angiveligt være blevet enige om en kontrakt, hvori Lohan indvilliger i at skrive en bog om sig selv.

Publiceringen var sat til maj 2015, men så langt nåede Lohan angiveligt ikke.

HarperCollins var dog stadig interesseret i et Lohan-skriv og rykkede således deadlinen frem til 2017. I den forbindelse betalte forlaget også et forskud for bogen på lidt over to millioner kroner mod at få et manuskript tilsendt af Lohan.

Bogen blev dog aldrig til noget, og planerne blev endegyldigt droppet i september 2018 ifølge TMZ.

Men så er der beløbet på to millioner kroner.

Angiveligt forlangte HarperCollins at få sine penge retur i 2018 – uden held.

Og det er derfor, at forlaget nu forsøger at gå rettens vej i håbet om at få pengene. Lindsay Lohan er derfor blevet sagsøgt og bliver også pålagt at betale renter samt at betale for sagens advokater.

Lindsay Lohan blev allerede i en ung alder et kendt ansigt. I 1996 spillede hun hovedrollen i den populære ungdomsfilm 'The Parent Trap'.

Efterfølgende fik hun store roller i ungdomsfilmene 'Freaky Friday' og 'Mean Girls' fra henholdsvis 2003 og 2004.

I årene efter kæmpede hun med misbrug af alkohol og stoffer. Og det var blandt andet noget af det, som Lohan accepterede at skrive om i bogen, der aldrig så dagens lys.

Lindsay Lohan er i dag er 34 år, og hendes repræsentanter har ikke udtalt sig i sagen over for TMZ.