Udadtil virker det til, at Hollywood-filmen A Star Is Born var en central årsag til, at Bradley Cooper og hustruen Irina Shayk gik fra hinanden.

Vedholdende rygter om, at Cooper og Lady Gaga skullet have haft en affære forsvandt aldrig. Og det har været en hård omgang for Lady Gaga, der gentagende gange har benægtet, at der skulle være romantiske følelser mellem dem.

»Hun er knust over at være gjort til en så offentlig del af deres brud,« siger en kilde til mediet Grazia.

Vedkommende fortæller også, at Lady Gaga føler, at rygterne tager al opmærksomheden fra den anmelderroste film.

»Gaga har ikke lyst til at fremstå som 'hende den anden kvinde'.«

De mange historier har dog ikke skræmt Lady Gaga og Bradley Cooper fra at ses. De to gode venner har tænkt sig at fortsætte som før Cooper gik fra Irina Shayk.

Bradley Cooper og Lady Gaga havde tydelig kemi i det romantiske musikdrama, og til årets Oscar-uddeling i februar fremførte de en så intens udgave af filmens Oscar-vindende megahit 'Shallow', at alverdens medier gik i selvsving og udråbte dem som dybt forelskede.

Supermodellen Irina Shayk og Bradley Cooper begyndte at date i 2015. Sammen har de datteren Lea, som de fik i 2017.